La Federación Peruana de Cajas Municipales de Ahorro y Crédito (Fepcmac) expresó su rechazo este martes a las declaraciones Pedro Castillo, quien afirmó que estas entidades financieras quitan a los clientes vehículos, terrenos y títulos de propiedad. El gremio indicó que las expresiones del candidato presidencial de Perú Libre desinforman a la población.

“Cuantos lustros han gobernado, se han instalado congresos, gobiernos que han pasado por el sillón presidencial y que hoy esta pandemia ha desnudado a este estado”, dijo el candidato de Perú Libre.

MIRA AQUÍ: Elon Musk y Jeff Bezos chocan después de que SpaceX gana contrato para aterrizaje en la Luna

“Es una vergüenza para América Latina y en el mundo tener un país tan rico y que no se haya declarado en emergencia hace muchos años la salud de nuestro pueblo. Pero sí están para otra cosa. Para decir que Pedro Castillo te va a quitar tu casa, te va a quitar tu terreno. Los que han venido quitando nuestras casas son los bancos usureros, ¿o no es cierto? Las cajas [municipales de ahorro y crédito] te quitan tu carro, te quitan tu terreno, te quitan tu título de propiedad y eso no lo quieren decir”, añadió en un mitin realizado el pasado jueves en la ciudad de Huaraz, en la región Áncash.

Cajas municipales rechazan expresiones de Pedro Castillo

En un comunicado, la Fepcmac remarcó que las declaraciones de Pedro Castillo “no solo demuestra su desconocimiento de nuestro sector, sino que siembra serias dudas sobre el futuro de las microfinanzas en nuestro país y, con ello, el de los emprendedores que son la mayor fuente de trabajo y empleo en todo el Perú”.

El gremio explicó que desde hace más de 39 años las cajas municipales de ahorro y crédito (CMAC) constituyen el principal medio de descentralización e inclusión financiera del país.

“En todo este tiempo millones de emprendedores peruanos han podido ser objeto de créditos y, a su vez, muchos más peruanos han confiado sus ahorros a nuestras cajas, creando con ello una cultura de crédito y ahorros que nos colocan a nivel mundial como el país con mejor entorno para las micro finanzas”, indicó.

También señaló que las cajas municipales brindan el servicio financiero en todas las regiones y la mayoría de provincias del país. Además, que sus utilidades se distribuyen a los municipios provinciales, que son los propietarios de las empresas.

“Por ejemplo, durante los últimos cinco años, las CMAC han contribuido en total con aportes entre S/260 a S/519 millones para su inversión directa en obra social en beneficio de la comunidad, favoreciendo directamente a millones de peruanos”, subrayó la Fepcmac.

De otro lado, el gremio dijo que a febrero del 2021 las cajas municipales colocaron S/17.292 millones a la micro y pequeña empresa (Mype). “El monto representa un crecimiento de 18% respecto a los S/14.644 millones que alcanzaron durante el mismo período del 2020. Asimismo, al mes de febrero del 2021 el número de clientes mype ascendió a poco más de 1′106.000 clientes, representando el 36% del total del sector micro financiero a nivel nacional”, concluyó.