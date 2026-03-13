Cálidda informó que desde las 10:00 a.m. de hoy, se habilitó el suministro de GNV para los conductores de vehículos livianos que incluye taxis, cousters, mototaxis, entre otros, quedando restablecido el 100% de dicho servicio y sin restricciones en todas las estaciones de servicio.

El anuncio se da luego que las autoridades del gobierno confirmaron la culminación de las labores de reparación en el ducto de gas natural por parte de la empresa Transportadora de Gas del Perú (TGP). De esta manera, Cálidda señaló a sus usuarios de Lima y Callao que se ha iniciado la recuperación progresiva del suministro en los sectores que mantenían restricciones.

“Queda restablecido el suministro para todos los vehículos tanto livianos - taxis, coasters, mototaxis, entre otros- como pesados, que usan GNV en Lima y Callao”, indicó Cálidda en su comunicado.

Respecto a las industrias, precisaron que continúa la rehabilitación progresiva del suministro para las industrias reguladas (hasta 30,000 m3). Asimismo, las grandes industrias (más de 30,000 m3) estarán siendo reconectadas desde la tarde de hoy y la mañana del sábado 14, día en el que las empresas generadoras eléctricas también podrán disponer nuevamente del 100% del servicio.

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Durante la contingencia, Cálidda remarcó que las medidas adoptadas tuvieron como finalidad priorizar el abastecimiento de los usuarios residenciales, comercios de primera necesidad, industrias esencial y el transporte público masivo que depende exclusivamente del gas natural.

“Si bien esta emergencia no fue atribuible a la operación de Cálidda, la empresa trabajó desde el primer momento en estrecha coordinación con las autoridades competentes y la empresa TGP para gestionar esta situación”, agregó Cálidda.