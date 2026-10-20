Recientemente los empresarios de Gamarra informaron que durante la campaña de invierno registraron pérdidas superiores a S/1.000 millones debido a la acumulación de prendas de abrigo sin vender, como chompas, casacas y poleras. (Foto: Alessandro Currarino)
Recientemente los empresarios de Gamarra informaron que durante la campaña de invierno registraron pérdidas superiores a S/1.000 millones debido a la acumulación de prendas de abrigo sin vender, como chompas, casacas y poleras. (Foto: Alessandro Currarino)
Por Redacción EC

Las importaciones peruanas de seis categorías de prendas de vestir para verano disminuyeron tanto en valor como en volumen entre enero y septiembre de este año, en un contexto de cambios en los patrones de consumo asociados a las altas temperaturas y al fenómeno de El Niño.

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