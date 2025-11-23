Un nuevo cambio en el Ministerio de Energía y Minas (Minem) se conoció durante el fin de semana. El Poder Ejecutivo del Perú designó a Carlos Wilson Talavera Flores como nuevo viceministro de Minas, nombramiento que fue formalizado mediante la Resolución Suprema N.º 018-2025-EM. Este cambio se produjo luego de la renuncia de Ronald Ibarra,

La llegada de Talavera Flores al viceministerio se da en medio de la etapa de actualización y supervisión del Registro Integral de Formalización Minera (Reinfo), central para el ordenamiento y promoción de la minería formal en el país.

Perfil y trayectoria

El hoy viceministro Talavera Flores ha ocupado es ingeniero geofísico de profesión, con una formación que incluye un MBA por la Universidad ESAN y estudios en Administración Pública.

Cuenta con una amplia trayectoria en el sector público y privado, destacando su rol como Presidente Ejecutivo de Sierra y Selva Exportadora entre el 2022 y 2023; y se ha desempeñado como asesor y consultor en instituciones clave como el Instituto Geológico, Minero y Metalúrgico (INGEMMET) y el Fondo Nacional de Desarrollo de la Educación Peruana (FONDEP) del Ministerio de Educación.

En el ámbito privado, Talavera Flores destaca como experto en ciencias de la tierra y ha liderado proyectos nacionales e internacionales en minería, petróleo y aguas subterráneas.