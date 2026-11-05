La contratación de trabajadores temporales para la campaña navideña de este año crecería entre 10% y 15%, respecto al 2025, y estaría impulsada principalmente por los sectores de retail, consumo masivo, logística y comercio electrónico, debido a que reforzarán sus equipos humanos para poder responder al incremento del consumo hacia los últimos dos meses del año.

“Las campañas navideñas representan un periodo clave para las empresas, ya que necesitan ampliar sus equipos para responder al incremento de las ventas. Para este 2026, estimamos que la demanda de contrataciones temporales estaría concentrada principalmente en perfiles comerciales, de reposición y atención al cliente”, señaló Andrea Gonzales, gerente de Adecco Sales & Marketing.

Ventas y logística concentran las oportunidades laborales

Las posiciones comerciales y de ejecución en punto de venta concentrarían entre el 60% y el 70% de las contrataciones, entre algunos de los perfiles más requeridos están: promotores y asesores de venta (entre 25% y 35%); mercaderistas y reponedores (entre 25% y 30%); cajeros y trabajadores de atención al cliente (entre 10% y 15%). Por su parte, los puestos logísticos como operarios de almacén, picking, packing y despacho concentrarían entre 20% y 25% de los puestos más solicitados en dicho sector.

Lima y Callao lideran la demanda

La mayor cantidad de trabajo temporal hacia fiestas de fin de año hasta inicios de 2027, se concentra en Lima Metropolitana y Callao, debido a su peso comercial y logístico. No obstante, también se prevé una dinámica importante de contratación en Arequipa, Trujillo, Chiclayo, Piura y Cusco, ciudades donde el retail moderno, el consumo masivo y las operaciones de distribución mantienen una necesidad sostenida de personal.

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Las empresas ya han venido iniciando sus procesos de selección entre septiembre y octubre, a fin de cubrir las posiciones críticas con anticipación. Los contratos que se ofrecen para estos puestos suelen durar entre uno y tres meses, principalmente durante noviembre y diciembre, aunque algunos pueden extenderse hasta enero para atender la campaña de verano o los procesos de liquidación de inventario.

Fenómeno El Niño podría generar una superposición entre campañas

De presentarse condiciones climáticas asociadas al fenómeno de El Niño, las empresas podrían reforzar sus equipos de logística, distribución y abastecimiento para anticiparse a posibles interrupciones operativas y desafíos en el transporte de mercancías. Los sectores de bebidas, alimentos, retail y productos estacionales también podrían requerir más personal para responder a cambios en la demanda.

“El crecimiento del comercio electrónico está elevando la importancia de los equipos logísticos, que cumplen un rol fundamental para garantizar el abastecimiento y la disponibilidad de productos durante los picos de consumo. Además, si las condiciones climáticas favorecen un adelanto de la campaña de verano, las empresas podrían enfrentar una mayor demanda de personal comercial y operativo en un periodo más concentrado”, finalizó Gonzales.