Las empresas adelantaron sus procesos de selección, entre septiembre y octubre, con oferta de contratos temporales que suelen extenderse entre uno y tres meses. Foto: EC.
Las empresas adelantaron sus procesos de selección, entre septiembre y octubre, con oferta de contratos temporales que suelen extenderse entre uno y tres meses. Foto: EC.
Por Redacción EC

La contratación de trabajadores temporales para la campaña navideña de este año crecería entre 10% y 15%, respecto al 2025, y estaría impulsada principalmente por los sectores de retail, consumo masivo, logística y comercio electrónico, debido a que reforzarán sus equipos humanos para poder responder al incremento del consumo hacia los últimos dos meses del año.

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