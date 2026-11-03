Dicho representa un incremento de 30% respecto al mismo periodo del año anterior. Foto: EC.
Dicho representa un incremento de 30% respecto al mismo periodo del año anterior. Foto: EC.
/ DIANA CHAVEZ
Por Redacción EC

La campaña navideña representa una de las etapas de mayor dinamismo para las micro y pequeñas empresas (mypes), impulsada por una mayor actividad comercial y la necesidad de financiar inventarios, capital de trabajo e inversiones para atender una demanda creciente. En este contexto, Mibanco proyecta desembolsar S/5.782.9 millones entre octubre y diciembre de 2026, lo que representa un incremento de 30% respecto al mismo periodo del año anterior.

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