La campaña navideña representa una de las etapas de mayor dinamismo para las micro y pequeñas empresas (mypes), impulsada por una mayor actividad comercial y la necesidad de financiar inventarios, capital de trabajo e inversiones para atender una demanda creciente. En este contexto, Mibanco proyecta desembolsar S/5.782.9 millones entre octubre y diciembre de 2026, lo que representa un incremento de 30% respecto al mismo periodo del año anterior.

La entidad estima que la Línea de Crédito continuará siendo uno de los principales productos de financiamiento durante la campaña, con desembolsos proyectados por S/2.303 millones. Esta proyección refleja la necesidad de los emprendedores de contar con herramientas que les permitan responder con agilidad a las oportunidades y requerimientos de una temporada clave para sus negocios.

“La campaña navideña representa una gran oportunidad para los emprendedores, pero también exige planificación y capacidad para responder a una mayor demanda. Por eso, es importante que puedan anticipar las necesidades de sus negocios y evaluar alternativas de financiamiento que les permitan abastecerse, gestionar sus recursos y aprovechar las oportunidades de esta temporada. Desde Mibanco, buscamos acompañarlos en ese proceso para que sigan haciendo crecer sus negocios”, señaló José Antonio Muñiz Carrillo, Gerente de la División de Negocios de Mibanco.

En línea con este contexto, Mibanco presentó “Temporada de Valientes”, su campaña navideña 2026, una iniciativa que busca reconocer a los emprendedores que se preparan para afrontar uno de los momentos más importantes del año para sus negocios. Bajo este concepto, la entidad pone en valor las decisiones, inversiones y esfuerzos que realizan miles de emprendedores para aprovechar las oportunidades que trae consigo la campaña navideña.

Como parte de su propuesta de valor para esta campaña, Mibanco indicó que pondrá a disposición de los emprendedores distintos canales para acceder a su Línea de Crédito, incluyendo la App Mibanco, Mibanco por WhatsApp, su red de asesores a nivel nacional y su página web.