El Gremio Retail y Distribución de la Cámara de Comercio de Lima (CCL) proyectó un crecimiento cercano al 8 % para la campaña navideña de este año, impulsado por la recuperación del optimismo del consumidor, preferencia por el autorregalo y mayor liquidez de los hogares que se traduce en una mayor disposición a gastar en productos y experiencias de mayor valor.

“No se trata de un crecimiento en volumen, sino en valor. El desafío del sector es captar ese gasto ofreciendo productos innovadores y, sobre todo, una experiencia de compra más fluida, omnicanal y segura. Si logramos garantizar estos factores, podremos acercarnos e incluso superar esa meta”, manifestó Leslie Passalacqua, presidenta del Gremio Retail y Distribución de la CCL.

En cuanto a las categorías que liderarán la demanda, tecnología y electrohogar destacan por el fuerte interés en smartphones de gama media-alta, dispositivos inteligentes y consolas de videojuegos.

En juguetería, los más solicitados serán los juguetes educativos y los productos licenciados asociados a películas o series exitosas. Asimismo, en vestuario y calzado se prevé un repunte en prendas de mayor valor percibido y en opciones de moda sostenible.

Passalacqua precisó que, aunque la campaña se abastece desde septiembre y activa su oferta de e-commerce durante los Cybers y el Black Friday, el pico de ventas se concentra en la segunda quincena de diciembre. “Octubre y noviembre funcionaron como meses clave para la planificación y la preventa navideña”, añadió.

Incremento del gasto

El ticket promedio por persona se ubicará entre S/300 y S/350, superando al año pasado representando un crecimiento de 16,67%. Este incremento estará ligado a la mayor liquidez en los hogares tras los retiros de fondos AFP y CTS, así como a un entorno macroeconómico más estable, con baja inflación y mayor confianza del consumidor.

La representante gremial explicó que el dinamismo del consumo en esta campaña no responde principalmente al intercambio de regalos entre familiares o amigos; más bien, se relacionan con el “autoregalo”, estimulado (como se mencionó) por la liquidez temporal proveniente de las gratificaciones, retiros extraordinarios (AFP y CTS) y bonificaciones.

“Cuando las familias reciben ingresos adicionales, suelen priorizar compras postergadas durante el año, como la renovación del celular, electrodomésticos, laptops o artículos para el hogar. Esto coincide con la tendencia de los últimos años, en los que el consumidor peruano destina estos recursos principalmente a tecnología, mejoras del hogar y pago de deudas, antes que a regalos tradicionales”, señaló.