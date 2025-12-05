BID Invest, IFC, Rabobank, Scotiabank y BBVA anuncian una operación de financiamiento para Camposol S.A., la principal agroexportadora de Perú, con el objetivo de impulsar la productividad agrícola, fomentar el empleo formal y mejorar la resiliencia del sector.

El proyecto contempla inversiones en la renovación varietal de cultivos de arándanos, plantaciones de palta, capital de trabajo permanente y otros usos corporativos, contribuyendo al desarrollo sostenible de la agroindustria peruana.

La operación permitirá a Camposol escalar su programa de mejoramiento genético, que ha demostrado rendimientos superiores y mayor eficiencia en el uso del agua, adaptándose mejor a los desafíos ambientales.

Se espera que el volumen de exportaciones aumente en más de un 30% entre 2025 y 2030. Además, se proyecta la creación de más de 2.500 empleos directos, con una participación femenina superior al promedio nacional en el sector agrícola.

El paquete de financiamiento, estructurado sin garantías sobre tierras, se organizó a través de un club deal compuesto por dos tramos complementarios.

El tramo con entidades multilaterales comprende dos préstamos A/B, —uno de BID Invest y otro de la Corporación Financiera Internacional (IFC), por US$140 millones cada uno. En ambos casos, el tramo A es de US$100 millones, mientras que el tramo B asciende a US$40 millones por operación.

Ambos tramos B son movilizados a través de Rabobank, lo que representa un aporte total de US$80 millones por parte de dicha entidad.

En el caso de BID Invest, el tramo A incluye US$50 millones provenientes de los fondos TADAC, un fondo administrado por IDB Group, establecido en colaboración con la Agencia de Cooperación Internacional de Japón (JICA) para impulsar el desarrollo sostenible en América Latina y el Caribe.

El segundo tramo, correspondiente al financiamiento otorgado por la banca local, suma US$120 millones, con BBVA y Scotiabank aportando US$60 millones cada uno.

Además del financiamiento, BID Invest aportará asesoría técnica mediante la implementación de un Plan de Acción Ambiental y Social (ESAP), que incluye estudios de biodiversidad, gestión hídrica, prevención del estrés térmico laboral y certificaciones de agricultura sostenible, todo ello en el marco de la hoja de ruta de implementación de la estrategia de sostenibilidad.