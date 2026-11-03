Cannes Lions (Foto: Fernando Sangama / @photo.gec)
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/ Fernando Sangama
Por Redacción EC

¿Qué están haciendo diferente las marcas que destacan en el escenario publicitario global? ¿Cómo están utilizando la inteligencia artificial, los nuevos canales de comercio y los creadores de contenido para conectar con sus consumidores? Y, sobre todo, ¿qué pueden aprender las empresas peruanas de esas experiencias? Esas serán algunas de las preguntas que marcarán la agenda del Cannes Trends & Learnings 2026, encuentro que se realizará el martes 10 de noviembre en Cineplanet Salaverry.

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