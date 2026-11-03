¿Qué están haciendo diferente las marcas que destacan en el escenario publicitario global? ¿Cómo están utilizando la inteligencia artificial, los nuevos canales de comercio y los creadores de contenido para conectar con sus consumidores? Y, sobre todo, ¿qué pueden aprender las empresas peruanas de esas experiencias? Esas serán algunas de las preguntas que marcarán la agenda del Cannes Trends & Learnings 2026, encuentro que se realizará el martes 10 de noviembre en Cineplanet Salaverry.

La jornada, organizada como un espacio para acercar los aprendizajes de Cannes Lions 2026 a la industria local, buscará ir más allá de la presentación de campañas reconocidas en el festival. La propuesta es revisar las ideas, decisiones y procesos detrás de esos trabajos, identificar las señales que están marcando el rumbo del marketing y discutir cómo pueden convertirse en oportunidades para las marcas que operan en el Perú.

El programa comenzará con una revisión de los cambios observados en Cannes 2026. En este primer bloque participarán Hugo Elespuru, Executive Creative Director de McCann Lima, y Gabriel Barrio, gerente comercial de Unacem, quienes analizarán cuatro señales de cambio a partir de casos como Protect the Peanut, Lucky Fan Index, Pedigree Caramelo y Sightwalks.

La conversación continuará con cinco tendencias que están influyendo en las decisiones de las marcas: la creatividad como motor de negocio, la inteligencia artificial y la innovación, el comercio y los medios conectados, los creadores de contenido como socios y el entretenimiento como generador de valor. Este bloque reunirá a Alberto Goachet, partner y co-CEO de Grupo Fahrenheit; Francisco Carbajal, CMO Latam de Integra Metrics; Mariana Pareja, Head of marketing de Mercado Libre Perú; Luiz Bergamini, gerente general de Unilever Perú; y el CMO de Mondelēz Perú. Anna Lenka Jáuregui, gerente de Marketing y Comunicaciones del BCP, conducirá el panel de cierre.

De una idea premiada a una decisión de negocio

Uno de los puntos de la agenda estará dedicado a entender cómo se produce una idea capaz de alcanzar reconocimiento internacional. Andrés Flores, gerente de Marketing, Educación y Salud Financiera del BCP, y Piero Oliveri, CCO de Circus Grey, compartirán el proceso detrás de SOS POS, trabajo reconocido con un Grand Prix en Creative Data. La sesión también revisará otros casos, como Heinz Dipper, Tiny Coffee Shops y Welcome Back, Paisano, con la moderación de Bernardo León, head of Marketing & Consumer Communications de Nestlé Perú y Bolivia.

La mirada local será parte central del encuentro. En el bloque final, representantes del sector pondrán sobre la mesa cinco desafíos que enfrenta el Perú para llevar la creatividad a otro nivel. Elespuru, Jáuregui, Carbajal y Goachet participarán en esta discusión, que será moderada por Álvaro Rojas, presidente de la junta directiva de ANDA.

El cierre estará a cargo de Marysienka Miró Quesada, representante de Cannes en Perú, y Rojas, con una reflexión sobre cómo trasladar los aprendizajes del festival a la realidad del mercado nacional.