Resumen

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Capece sostuvo que si la medida no viene acompañada de un régimen tributario simplificado, se podría incentivar al retorno masivo al efectivo entre microempresarios y Mypes. Foto: Andina/ Difusión.
Capece sostuvo que si la medida no viene acompañada de un régimen tributario simplificado, se podría incentivar al retorno masivo al efectivo entre microempresarios y Mypes. Foto: Andina/ Difusión.
Por Redacción EC

La Cámara Peruana de Comercio Electrónico (Capece) emitió una advertencia técnica frente a la iniciativa de la Sunat de reconocer las constancias de pago generadas por billeteras digitales como comprobantes de pago electrónicos.

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