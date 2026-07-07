Valdivia explicó que el país requiere una estrategia integral que articule al Gobierno Nacional, los gobiernos regionales y locales, el sector privado y acelerar la ejecución de proyectos mediante mecanismos como Obras por Impuestos. Foto: Andina.
Valdivia explicó que el país requiere una estrategia integral que articule al Gobierno Nacional, los gobiernos regionales y locales, el sector privado y acelerar la ejecución de proyectos mediante mecanismos como Obras por Impuestos. Foto: Andina.
Por Redacción EC

El Perú enfrenta un escenario de alta vulnerabilidad ante la posible intensificación del Fenómeno El Niño, situación que podría afectar el crecimiento económico, el desempeño del sector construcción y actividades productivas clave como la agricultura y la pesca. Así lo advirtió Guido Valdivia, vicepresidente ejecutivo de la Cámara Peruana de la Construcción (Capeco), durante la presentación del Informe Económico de la Construcción (IEC) N.° 102.

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