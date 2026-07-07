El Perú enfrenta un escenario de alta vulnerabilidad ante la posible intensificación del Fenómeno El Niño, situación que podría afectar el crecimiento económico, el desempeño del sector construcción y actividades productivas clave como la agricultura y la pesca. Así lo advirtió Guido Valdivia, vicepresidente ejecutivo de la Cámara Peruana de la Construcción (Capeco), durante la presentación del Informe Económico de la Construcción (IEC) N.° 102.

El representante del gremio explicó que las proyecciones internacionales muestran una creciente probabilidad de un evento climático de intensidad moderada e incluso fuerte entre octubre de este año y enero del próximo, lo que obliga al país a reforzar de inmediato las acciones de prevención y preparación.

Valdivia sostuvo que el principal problema no radica únicamente en la ocurrencia de fenómenos naturales, sino en las debilidades estructurales que mantiene el país, como la falta de planificación territorial, la ocupación informal del suelo y las limitaciones del sistema de inversión pública para ejecutar con rapidez las obras de prevención.

“Sería terrible invertir cerca de 20 mil millones de soles en grandes obras de infraestructura y que luego no sirvan adecuadamente porque no existe una entidad que las opere de manera eficiente ni un mecanismo claro para financiar su operación y mantenimiento”, afirmó Valdivia.

En ese sentido, recordó que varias de las obras destinadas a reducir el impacto de futuros eventos climáticos, especialmente en las regiones del norte afectadas por el Niño Costero de 2017, aún no han concluido. Asimismo, señaló que el país continúa sin definir quién será responsable de administrar y mantener esa infraestructura una vez culminada, situación que, según indicó, podría comprometer su funcionamiento y limitar los beneficios de la inversión pública.

El vicepresidente ejecutivo de Capeco planteó la necesidad de crear una entidad especializada, con alcance macroregional, que se encargue de operar y mantener estas infraestructuras críticas. Además, propuso establecer un mecanismo sostenible de financiamiento para cubrir dichos costos, incorporando esquemas tarifarios con subsidios para la población de menores recursos.

Valdivia también enfatizó que la respuesta frente al Fenómeno El Niño debe trascender las medidas de emergencia. A su juicio, el país requiere una estrategia integral que articule al Gobierno Nacional, los gobiernos regionales y locales, el sector privado y las organizaciones sociales para enfrentar de manera eficiente los efectos del evento climático y acelerar la ejecución de proyectos mediante mecanismos como Obras por Impuestos.

Asimismo, indicó que los impactos económicos irán más allá de los daños en infraestructura, ya que miles de pequeños productores agrícolas, pescadores y otras actividades económicas podrían verse seriamente afectados, reduciendo ingresos, empleo y recaudación fiscal.

Finalmente, el representante gremial reiteró que el Perú necesita transformar su enfoque de gestión del territorio, apostando por ciudades más resilientes y modernas que no solo reduzcan los riesgos frente a futuros desastres, sino que también impulsen nuevas oportunidades de desarrollo económico y social.