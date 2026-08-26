La Cámara Peruana de la Construcción (Capeco) realizó una conferencia exclusiva para sus asociados sobre los avances del nuevo Aeropuerto Internacional Jorge Chávez y las obras de infraestructura que permitirán fortalecer su conectividad.

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Juan José Salmón, CEO de Lima Airport Partners (LAP), destacó que el aeropuerto genera un ecosistema de 150 empresas y 27 mil trabajadores, consolidándose como un importante motor de desarrollo económico y conectividad para el país.

De cara al 2031, Salmón señaló como principales desafíos culminar las obras de los principales aeropuertos regionales, alcanzar no menos de 6 millones de turistas y promover una mayor liberalización del espacio aéreo para facilitar la llegada de nuevas aerolíneas, rutas internacionales y frecuencias.

En ese sentido, resaltó que el crecimiento del aeropuerto de Lima debe estar acompañado por el fortalecimiento de la infraestructura aeroportuaria regional.

Por su parte, Marc Chassande, representante de Setec International y Director Adjunto de PMO VÍAS, presentó los avances de los proyectos gestionados por esta oficina de PROVÍAS Nacional, en el marco del acuerdo de Gobierno a Gobierno entre Perú y Francia. Entre ellos destacan la Nueva Carretera Central, la Vía Expresa Santa Rosa y el Puente Santa Rosa, cuya ejecución permitirá mejorar la conexión del nuevo aeropuerto con Lima y articularlo con otras obras estratégicas como la Línea 2 del Metro, Línea Amarilla, el Puerto del Callao y el Anillo Vial Periférico.

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Chassande destacó además que el proyecto del Puente Santa Rosa permitirá reducir a aproximadamente cinco minutos el tiempo de conexión entre la Costa Verde y el aeropuerto, además de contribuir a la transformación urbana de La Perla, Bellavista y Callao mediante nuevos espacios públicos, pasos a desnivel, puentes peatonales y ciclovías.

Mientras que el presidente de Capeco, Alejandro Garland, destacó que estas obras tienen el potencial de dinamizar el turismo, la economía y nuevas oportunidades inmobiliarias y comerciales alrededor de una futura “ciudad aeroportuaria”. Asimismo, resaltó que la magnitud de los proyectos que vienen requerirá una articulación efectiva entre el sector público y privado y empresas altamente preparadas para asumir los próximos desafíos de infraestructura del país.