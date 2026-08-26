Juan José Salmón, CEO de Lima Airport Partners (LAP), por su parte resaltó que el crecimiento del aeropuerto de Lima debe estar acompañado por el fortalecimiento de la infraestructura aeroportuaria regional. Foto: Andina.
Juan José Salmón, CEO de Lima Airport Partners (LAP), por su parte resaltó que el crecimiento del aeropuerto de Lima debe estar acompañado por el fortalecimiento de la infraestructura aeroportuaria regional. Foto: Andina.
Por Redacción EC

La Cámara Peruana de la Construcción (Capeco) realizó una conferencia exclusiva para sus asociados sobre los avances del nuevo Aeropuerto Internacional Jorge Chávez y las obras de infraestructura que permitirán fortalecer su conectividad.

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