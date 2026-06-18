La Cámara Peruana de la Construcción (Capeco), expresó su preocupación respecto al Proyecto de Ley N° 14799, presentado por el Poder Ejecutivo, para la aprobación de un crédito suplementario destinado al financiamiento de inversiones públicas orientadas al cierre de brechas, la continuidad de los servicios del Estado y la transición democrática.

De acuerdo con el gremio, este crédito suplementario no considera recursos para la ejecución de la Vía Expresa Santa Rosa, ni del Puente Santa Rosa, infraestructuras estratégicas para la conectividad del nuevo Aeropuerto Jorge Chávez.

“Este crédito suplementario no considera recursos para la ejecución de la Vía Expresa Santa Rosa, ni del Puente Santa Rosa, obras que constituyen infraestructura estratégica para garantizar la adecuada conectividad del nuevo Aeropuerto Internacional Jorge Chávez, fortalecer la competitividad logística del país y asegurar la continuidad de una inversión pública prioritaria que ya debería estar operando con la apertura del nuevo terminal desde 2025”, indicó Capeco en su comunicado.

La institución advirtió que la falta de financiamiento para estos proyectos podría profundizar el retraso acumulado de aproximadamente siete meses que ya registra su cronograma de ejecución, además de incrementar los costos de las obras y afectar la culminación oportuna de una infraestructura fundamental para el desarrollo del país.

“Consideramos fundamental que, durante la evaluación del Proyecto de Ley N° 14799, el Poder Ejecutivo y el Congreso de la República analicen de manera conjunta las alternativas que aseguren estos recursos necesarios para la continuidad de estas obras estratégicas y evitar eventuales interrupciones en su ejecución”, instó Capeco.