Resumen

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La institución advirtió que la falta de financiamiento para estos proyectos podría profundizar el retraso acumulado de aproximadamente siete meses que ya registra su cronograma de ejecución. (Foto: MTC)
La institución advirtió que la falta de financiamiento para estos proyectos podría profundizar el retraso acumulado de aproximadamente siete meses que ya registra su cronograma de ejecución. (Foto: MTC)
Por Redacción EC

La Cámara Peruana de la Construcción (Capeco), expresó su preocupación respecto al Proyecto de Ley N° 14799, presentado por el Poder Ejecutivo, para la aprobación de un crédito suplementario destinado al financiamiento de inversiones públicas orientadas al cierre de brechas, la continuidad de los servicios del Estado y la transición democrática.

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