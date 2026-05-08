Resumen

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Los gobiernos locales concentran el 70,1% de los casos. Foto: Andina.
Los gobiernos locales concentran el 70,1% de los casos. Foto: Andina.
Por Redacción EC

La Cámara Peruana de la Construcción (Capeco) y la Sociedad Nacional de Construcción e Infraestructura (SNCI) expresaron su preocupación por el grave nivel de paralización de obras públicas en el país.

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