La Cámara Peruana de la Construcción (Capeco) y la Sociedad Nacional de Construcción e Infraestructura (SNCI) expresaron su preocupación por el grave nivel de paralización de obras públicas en el país.

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Ambas entidades consideran indispensable que el Gobierno adopte medidas urgentes para destrabar la inversión pública y recuperar la capacidad de ejecución del Estado. “Solicitamos al Gobierno Central, particularmente a la PCM, y al Ministerio de Economía y Finanzas, implementar un verdadero shock reactivador que permita asignar recursos para reactivar obras paralizadas, priorizar inversiones de alto impacto social y fortalecer la capacidad de gestión de las entidades públicas”, indicaron en un comunicado.

Tanto Capeco como la SNCI señalaron que, según el Informe de Obras Paralizadas N° 001-2026-CG/SESNC de la Contraloría General de la República, las obras paralizadas comprometen más de S/47 mil millones en inversión pública.

Los gobiernos locales concentran el 70,1% de los casos, siendo las principales causas el incumplimiento contractual, la falta de recursos financieros en expediente técnicos y el incumplimiento en el pago de valorizaciones.

“Pese a la vigencia de la Ley N° 31589 y otras medidas orientadas a destrabar inversiones, existen más de 12.000 proyectos sin financiamiento, entre ellos escuelas, hospitales, sistemas de agua potable, saneamiento y carreteras, sin que hasta la fecha se haya presentado una estrategia integral y sostenible para enfrentar esta problemática”, agregaron.

Ambas entidades reiteraron su disposición de contribuir técnica e institucionalmente en la construcción de soluciones que permitan acelerar la inversión pública, cerrar brechas y recuperar la confianza en la capacidad del Estado.

“El Perú necesita recuperar su capacidad de ejecutar infraestructura con eficiencia, transparencia y sentido de urgencia”, finalizaron.