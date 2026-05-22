La venta directa alcanzó un resultado histórico en 2025. De acuerdo con la Cámara Peruana de Venta Directa (Capevedi), las 18 empresas asociadas al gremio registraron ventas superiores a S/5.338 millones al cierre del año, lo que representó un crecimiento de 8,6% frente al 2024.

Los resultados fueron dados a conocer en el marco de la Semana de la Venta Directa, espacio en el que el gremio destacó la evolución sostenida del sector, su aporte a la economía nacional y el rol que cumple como alternativa de generación de ingresos para miles de familias peruanas.

El desempeño del sector superó ampliamente el crecimiento de la economía nacional, que fue de 3,44% en 2025. Así, la venta directa creció aproximadamente 2,5 veces más que el PBI nacional y representó el 7,8% del PBI del sector comercio, evidenciando su relevancia dentro del ecosistema comercial peruano.

“Este resultado refleja la solidez de nuestras empresas asociadas, la capacidad de adaptación del sector y, sobre todo, el esfuerzo de miles de empresarios independientes que impulsan la economía desde sus hogares, comunidades y regiones. La venta directa formal aporta competitividad, dinamismo y estabilidad al comercio peruano”, señaló Luis Correa, presidente de la Capevedi.

El crecimiento estuvo impulsado por la diversificación del portafolio, la adaptación a nuevos hábitos de consumo y la integración de herramientas digitales al modelo tradicional. Esta combinación permitió ampliar el alcance comercial, mejorar la eficiencia de las redes de venta y fortalecer la cercanía con los consumidores.

Por categorías, cosméticos se mantuvo como el principal rubro del sector, con el 61,8% de participación en ventas, seguido por nutricionales, con 18,3%. También destacaron bisutería, ropa, accesorios y calzado, lencería, artículos del hogar, bienestar corporal y cuidado del hogar. En términos de crecimiento, las líneas con mejor desempeño fueron bienestar corporal, accesorios y calzado, cosméticos y nutricionales, mientras que otras categorías mostraron ajustes propios de la dinámica del consumo.

Impacto social

Más allá de las cifras comerciales, la Capevedi resaltó el impacto social de la venta directa. Al cierre del cuarto trimestre de 2025, el sector contó con 559.737 empresarios independientes activos en el país.

La presencia territorial también confirma el alcance del sector: durante el cuarto trimestre de 2025, el 57% de las ventas se concentró en regiones, frente al 43% registrado en Lima. Este comportamiento evidencia que la venta directa no solo es una actividad relevante en las principales ciudades, sino también una vía de inclusión económica en distintas zonas del país.

De cara al 2026, el gremio plantea como desafíos seguir impulsando la digitalización, reducir barreras burocráticas, promover la formalización y reforzar el posicionamiento de la venta directa como un sector competitivo, ético y sostenible.

“Tenemos el compromiso de seguir acompañando a más de medio millón de empresarios independientes. La venta directa no solo mueve empresas; también mueve familias, oportunidades y desarrollo en todo el Perú”, agregó el ejecutivo.