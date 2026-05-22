Resumen

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La venta directa creció aproximadamente 2,5 veces más que el PBI nacional y representó el 7,8% del PBI del sector comercio. Foto: GEC.
La venta directa creció aproximadamente 2,5 veces más que el PBI nacional y representó el 7,8% del PBI del sector comercio. Foto: GEC.
Por Redacción EC

La venta directa alcanzó un resultado histórico en 2025. De acuerdo con la Cámara Peruana de Venta Directa (Capevedi), las 18 empresas asociadas al gremio registraron ventas superiores a S/5.338 millones al cierre del año, lo que representó un crecimiento de 8,6% frente al 2024.

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