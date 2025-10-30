Carlos Álvarez, precandidato presidencial por el partido País Para Todos, se refirió a la situación actual de Petro-Perú y su postura de llegar a la presidencia.

El artista cómico indicó que no es un anarcocapitalista y que la petrolera estatal se debe reestructurar.

“Se debe reestructurar. Yo no soy un anarcocapitalista, yo creo en las empresas del Estado mientras sean rentables,vamos a darle una oportunidad”, indicó en entrevista con Milagros Leiva.

Consultado sobre si privatizaría Petro-Perú, Álvarez tomó como ejemplo lo ocurrido en Colombia con Ecopetrol.

“Me parece que en Colombia hay una experiencia con Ecopetrol, donde entró una inyección de dinero privado y la empresa reflotó. Creo que la administración debería estar a cargo de un privado”, señaló.