Carlos Álvarez encabeza la plancha presidencial del partido País Para Todos, con miras a las Elecciones 2026. Foto: Andina.
Redacción EC
Redacción EC

Carlos Álvarez, precandidato presidencial por el partido País Para Todos, se refirió a la situación actual de y su postura de llegar a la presidencia.

El artista cómico indicó que no es un anarcocapitalista y que la petrolera estatal se debe reestructurar.

Maro Villalobos

Se debe reestructurar. Yo no soy un anarcocapitalista, yo creo en las empresas del Estado mientras sean rentables,vamos a darle una oportunidad”, indicó en entrevista con Milagros Leiva.

Consultado sobre si privatizaría Petro-Perú, Álvarez tomó como ejemplo lo ocurrido en Colombia con Ecopetrol.

Me parece que en Colombia hay una experiencia con Ecopetrol, donde entró una inyección de dinero privado y la empresa reflotó. Creo que la administración debería estar a cargo de un privado”, señaló.

