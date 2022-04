En entrevista, Carlos Durand, presidente de Perucámaras, analizó la actitud del Ejecutivo de cara a enfrentar el escenario coyuntural de alza de precios y bajas perspectivas de crecimiento.

—En una columna, usted señaló que los efectos en el país del alza internacional de precios se pudieron anticipar y mitigar. ¿Qué es lo que falló?

Vemos inflación en economías de primer mundo y en economías como la nuestra. Se exacerbó con el ataque de Rusia a Ucrania, pero el alza internacional de ‘commodities’ es un tema que se veía venir. Ante ello, creemos que debe haber una preocupación por generar más ingresos a la población, en vez de solo más subsidios poco focalizados.

—¿Considera que la exoneración del IGV a alimentos básicos tendrá efecto?

Se está exonerando el producto final, pero qué pasa con toda la cadena productiva. Se estima que le va a costar [al fisco] S/400 millones mensuales mientras dure la exoneración. Si lográramos crecer un 5%, la inflación sería un problema de menor prioridad, porque el mayor ingreso de la población compensaría dicho incremento. Pero si no se dan cuenta de que lo político no va desconectado de lo económico, no funcionaría.

—¿Ve usted que el Gobierno esté cumpliendo lo dicho por el presidente en su rondas con inversionistas internacionales del 2021?

Se dijo que el país le da la bienvenida a la inversión. Pero eso no se condice o no es coherente con los actos y políticas públicas. Hay alta rotación de los funcionarios por malos nombramientos. Ya se está hablando de un nuevo Gabinete de ministros. Estos hechos que se dan, por más que se diga que la inversión es bienvenida y que tenemos reglas claras en el país, no generan los incentivos necesarios de un clima adecuado de negocios.

—Esta semana, una encuesta de Ipsos reveló que el 70% del interior del país desaprueba la actual gestión. ¿Qué opinan los empresarios en regiones?

Las cámaras de comercio regionales –cuya membresía son mayoritariamente micro y pequeñas empresas– manifiestan que estas empresas se sienten desatendidas. Cuando están tratando de salir y recuperarse, vienen los conflictos sociales y paralizaciones.

—¿Cuál sería, entonces, la salida a la actual crisis?

La vacancia o el que se vayan todos, o que se inicie una asamblea constituyente son caras de una misma moneda. Generaría una parálisis en el país y no habría confianza. En el medio, todavía seguimos en pandemia y crisis global. ¿Es el mejor momento para discutir temas tan polarizantes? Creo que no. Hay que comprometerse en un consenso de todas las fuerzas políticas y sociales con lo urgente: el tema sanitario, recuperar el sistema educativo, recuperación económica y la institucionalidad.

—¿Ve capacidad o disposición para ello?

El gobierno está más enfocado en sobrevivir que en lo urgente. En el Congreso seguro están pensando en un nuevo proceso de vacancia o censurar ministros. ¿Pero por qué debemos pensar en censurar ministros? Porque alguien los nombró indebidamente. En medio de todo esto, las encuestas dicen que se vayan todos. Haciendo una metáfora, después de todos los acontecimientos y de los mensajes de la comunidad internacional, creo que el gobierno debe entender que también está en un repechaje.

— ¿Es válido que el Presidente argumente que aún está aprendiendo a gobernar?

Yo creo que esa es una frase infeliz. Yo aprendo todos los días, tú aprendes todos los días. Eso no implica que no podamos desarrollarnos en una actividad mientras no lo sepamos todo. Además, no debemos saberlo todo. Debemos tener la capacidad de entender, recibir información, procesar y tomar decisiones correctas. Parte de esas decisiones correctas es convocar a las personas correctas que tomen decisiones adecuadas. Espero que cuando el Presidente reconoce errores y dice que se van a corregir, pues esa corrección vaya por ese camino.