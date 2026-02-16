Carretera central: MEF asegura que túnel Pariachi iniciará en esta gestión

La titular del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), Denisse Miralles, se refirió al inicio del proyecto de la nueva Carretera Central.

En entrevista para Panorama, la titular del MEF sostuvo que el túnel Pariachi se tiene previsto para junio del 2026.

“Nosotros nos hemos comprometido, en una reunión hace una semana, en lanzar un componente dentro del contrato G2G, que es el túnel pariachi. Además, nos hemos comprometido con el gobernador y con la comunidad a que este proyecto inicie en esta gestión, antes de julio”.

“La carretera central en sus inicios comenzó con menos de S/12.000 millones. Ahora está en S/30.000 millones, y todavía no se comienza a construir, en cuánto se va a terminar ese proyecto. Queremos que se haga”, agregó Miralles.

Cabe recodar que, hace unas semanas, Miralles, en entrevista para RPP, señaló asumir el proyecto íntegramente con recursos del Estado no es viable y podría afectar la atención de otras necesidades urgentes.

“Este tipo de obras no puede hacerse con presupuesto público, porque darle todo ese recurso a un solo proyecto nos quita espacio para financiar colegios, hospitales y otras obras en todo el país”, explicó.

Advirtió que insistir en ese esquema podría “condenar el proyecto al fracaso”. En ese sentido, indicó que el Ejecutivo evalúa alternativas que permitan avanzar con la obra sin cargar todo el peso sobre las arcas públicas, incluyendo mecanismos que generen ingresos y faciliten su sostenibilidad en el tiempo.