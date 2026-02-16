Resumen

Este resumen es generado por inteligencia artificial y revisado por la redacción.

Miralles, indicó que el Ejecutivo reafirmó su compromiso de iniciar un componente del proyecto en la presente gestión. Foto: GEC.
Miralles, indicó que el Ejecutivo reafirmó su compromiso de iniciar un componente del proyecto en la presente gestión. Foto: GEC.
/ SYSTEM
Por Redacción EC

La titular del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), Denisse Miralles, se refirió al inicio del proyecto de la nueva Carretera Central.

Conforme a los criterios de

Trust Project
Tipo de trabajo:

NoticiasInformación basada en hechos y verificada de primera mano por el reportero, o reportada y verificada por fuentes expertas.

Carretera central: MEF asegura que túnel Pariachi iniciará en esta gestión
Perú

Carretera central: MEF asegura que túnel Pariachi iniciará en esta gestión

MEF aprobó nuevo crédito suplementario el último fin de semana
Perú

MEF aprobó nuevo crédito suplementario el último fin de semana

Tipo de cambio: ¿En cuánto está el dólar este lunes 16 de febrero?
Perú

Tipo de cambio: ¿En cuánto está el dólar este lunes 16 de febrero?

Elecciones 2026: Tres planes de gobierno se oponen a la inversión privada, ¿cuáles son?
Perú

Elecciones 2026: Tres planes de gobierno se oponen a la inversión privada, ¿cuáles son?