El Ejecutivo suscribió hoy el contrato de concesión de la Carretera Longitudinal de la Sierra Tramo 4, un megaproyecto de 965 kilómetros que integrará a Junín, Huancavelica, Ayacucho, Apurímac e Ica.

Esta obra beneficiará a más de 1.6 millones de peruanos y representa una inversión de US$ 1582 millones bajo la modalidad de Asociación Público-Privada (APP), lo que permitirá dinamizar la economía regional mediante la reducción de 30% en los tiempos de viaje, mayor seguridad vial y fortalecimiento de las cadenas productivas.

Newsletter exclusivo para suscriptores Maro Villalobos te revela antes que nadie las claves del mundo económico y empresarial, cada sábado.

El contrato fue firmado entre el Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC), en representación del Estado peruano, y la Concesionaria Vial del Centro S.A., adjudicataria del proyecto. Cabe indicar que este proyecto fue adjudicado en julio pasado por el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), a través de Proinversión.

Durante la ceremonia, que contó con la presencia de la presidenta de la República, Dina Boluarte, el titular del MEF, Raúl Pérez Reyes, destacó que la Longitudinal de la Sierra Tramo 4 es parte de la estrategia de dinamización económica que impulsa el sector a través de PROINVERSIÓN, con una cartera de 21 proyectos viales APP por más de US$7300 millones previstos para adjudicarse entre 2025 y 2026.

“Desde el MEF seguimos apostando por las Asociaciones Público–Privadas, porque no solo mejoran la conectividad, la competitividad y la productividad, sino que también aseguran la prestación de servicios públicos de manera sostenible durante toda la vigencia de las concesiones”, mencionó el ministro Pérez Reyes.

MÁS INFORMACIÓN: Propuestas presidenciales rumbo a las Elecciones 2026 se presentarán en CADE Ejecutivos 2025



Asimismo, resaltó que, a la fecha, ya se han concesionado 16 proyectos viales que suman 6693 km, equivalentes al 24 % de la Red Vial Nacional, con inversiones superiores a US$ 5176 millones.

“Nuestra apuesta es clara: las vías concesionadas han demostrado reducir tiempos, costos y accidentes; y más del 95 % de ellas alcanzan altos estándares de calidad y servicio. Esto significa más seguridad, más eficiencia y más confianza en nuestro sistema de transporte terrestre”, detalló.

Este megaproyecto conectará puntos estratégicos de comercio exterior como el Terminal Portuario General San Martín (Pisco) y el Puerto del Callao, consolidándose como una infraestructura clave que articulará territorios, abrirá nuevas rutas logísticas y fortalecerá el desarrollo social y económico de la sierra central y sur. Asimismo, impulsará el comercio regional, el turismo y la movilidad de productos agropecuarios e industriales, generando empleo e impulsando la competitividad de la Mancomunidad Regional de Los Andes.