Casa Andina tiene previsto incorporar hasta tres hoteles durante 2026, como parte de una estrategia orientada a ampliar su presencia en destinos con potencial y fortalecer su oferta para los segmentos corporativo, doméstico y receptivo.

Este plan se desarrolla luego de que la compañía cerrará el 2025 con un crecimiento de 14% frente al año anterior y mantuviera un desempeño positivo durante el primer trimestre de 2026, periodo en el que registró un avance de 20%.

El primer establecimiento abrirá durante el primer semestre en una ciudad de la costa sur del Perú, mientras que al menos dos hoteles adicionales se incorporarían en la segunda mitad del año. Se trata de activos existentes que serán convertidos a la marca Casa Andina, lo que permitirá ampliar la cobertura de la cadena en nuevas plazas y acelerar su entrada a destinos con potencial.

“Las ciudades donde se ubicarán los nuevos hoteles serán reveladas próximamente. El establecimiento más cercano a iniciar operaciones será un Casa Andina Standard, con todos los servicios de un muy buen tres estrellas. Contará con piscina, gimnasio, sala de eventos y restaurante, y estará orientado tanto al mercado corporativo como al turismo interno y receptivo”, señaló Juan Stoessel, CEO de Casa Andina.

A partir de estas aperturas, la remodelación de activos existentes y una demanda diversificada entre turismo interno, mercado corporativo y turismo receptivo, Casa Andina proyecta crecer por encima del 10% en ingresos durante 2026.

“El crecimiento de Casa Andina se sostiene en una operación diversificada, con presencia en prácticamente todo el país, canales directos consolidados y una fuerza comercial orientada a distintos perfiles de viajeros. Esta base nos permite atender de manera complementaria al turismo interno, los viajes corporativos y el turismo receptivo, y seguir desarrollando nuevas plazas en el país”, agregó Stoessel.

Esta proyección se da en un contexto en el que el turismo en el Perú aún enfrenta el reto de recuperar plenamente sus niveles previos a la pandemia. En la actualidad, el país recibe alrededor de 3,4 millones de turistas, frente a los 4,4 millones que se registraban en 2019, lo que representa cerca de un millón de visitantes menos y evidencia una recuperación todavía rezagada frente a otros mercados internacionales.

“Para recuperar competitividad como destino, el país necesita resolver factores que hoy afectan la planificación y experiencia del viajero, como la gestión de destinos estratégicos, la infraestructura, la conectividad aérea y la seguridad. El potencial turístico del Perú es enorme, pero requiere condiciones que permitan convertirlo en mayor llegada de visitantes, estadías más ordenadas y más actividad para toda la cadena del sector”, destacó Stoessel.

Además de las nuevas aperturas, Casa Andina viene ejecutando ampliaciones y remodelaciones en hoteles de su portafolio actual. Entre las sedes consideradas se encuentran Casa Andina Premium Valle Sagrado, Casa Andina Premium Arequipa y Casa Andina Premium Miraflores, donde las mejoras se desarrollan de manera progresiva, piso por piso, para mantener la operación activa durante el proceso.