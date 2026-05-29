Resumen

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El primer establecimiento abrirá durante el primer semestre en una ciudad de la costa sur del Perú, mientras que al menos dos hoteles adicionales se incorporarían en la segunda mitad del año. Foto: Promperú
El primer establecimiento abrirá durante el primer semestre en una ciudad de la costa sur del Perú, mientras que al menos dos hoteles adicionales se incorporarían en la segunda mitad del año. Foto: Promperú
Por Redacción EC

Casa Andina tiene previsto incorporar hasta tres hoteles durante 2026, como parte de una estrategia orientada a ampliar su presencia en destinos con potencial y fortalecer su oferta para los segmentos corporativo, doméstico y receptivo.

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