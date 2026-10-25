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Resumen

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La cartera de inversión en gas natural en el sur (+US$7.000 millones) deberá impulsarse priorizando la mejor opción para cada región al menor costo. |Foto: GEC
La cartera de inversión en gas natural en el sur (+US$7.000 millones) deberá impulsarse priorizando la mejor opción para cada región al menor costo. |Foto: GEC
Por Instituto Peruano de Economía (IPE)

El acceso a energía limpia y de bajo costo sigue siendo una tarea pendiente en el Perú. Según el Minem, el 11% del consumo final de energía del país proviene de combustibles sólidos, como la leña, el carbón o la bosta. En los hogares, esta proporción alcanza el 42%. El sur concentra parte importante de esa brecha, pero también una cartera de proyectos que puede impulsar su cierre y la competitividad regional.

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