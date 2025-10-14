Casi ocho de cada 10 peruanos está afectado por agotamiento laboral: ¿Qué factores desencadenan este ‘burnout’?

El agotamiento laboral sigue golpeando al talento peruano. Según el estudio Burnout 2025 del portal de empleo Bumeran, el 78% de las personas trabajadoras en el país declaró sufrir estrés o agotamiento excesivo relacionado con su entorno laboral. Si bien el dato muestra una leve mejora respecto al 82% registrado en el 2024, sigue siendo una cifra preocupante en un mercado que busca retener talento en medio de presiones económicas y demandas crecientes de productividad.

“Si bien el nivel de burnout ha disminuido al 78% en comparación con el año pasado, esta cifra sigue siendo un llamado de atención. Las organizaciones están empezando a priorizar la salud mental y la gestión del estrés, pero todavía queda camino por recorrer para consolidar culturas laborales que equilibren el bienestar con la productividad”, señaló Diego Tala, director comercial de Bumeran.com.pe en Jobint.

Newsletter exclusivo para suscriptores Maro Villalobos te revela antes que nadie las claves del mundo económico y empresarial, cada sábado.

El estudio, que abarcó a 2.750 trabajadores y especialistas en recursos humanos del Perú, Argentina, Chile, Ecuador y Panamá, analizó cómo experimentan los empleados el burnout y qué acciones adoptan las empresas para enfrentarlo.

Estudio Bumeran

Síntomas más frecuentes y causas del ‘burnout’

Según Bumeran, siete de cada diez talentos (72%) afirmó haber sentido estrés durante el último año. Otros síntomas frecuentes son la desmotivación (63%), la presión laboral excesiva (40%), el agotamiento constante (37%) y la disminución del rendimiento (35%).

Cuando el estudio profundiza en los síntomas específicos, el 55% de los trabajadores dice sentir una falta de energía o agotamiento extremo, el 33% reconoce tener actitudes de negativismo o cinismo hacia su trabajo y el 30% asegura padecer ambos síntomas. Solo un 14% indica no experimentar ningún signo de burnout.

Estudio Bumeran

Entre las causas principales, el 22% de los encuestados atribuye su malestar a la sobrecarga de trabajo, mientras que el 17% menciona el trato de sus superiores y otro 17% la presión laboral.

Perú, el segundo país con menos trabajadores estresados en la región

Pese a que tenemos una cifra bastante alta de talento con ‘burnout’, a nivel regional, el Perú mantiene menor incidencia de agotamiento laboral, solo detrás está Ecuador (75%). En el otro extremo se encuentran Argentina (92%), Chile (89%) y Panamá (79%).

A nivel histórico, la posición del Perú ha sido consistente en los últimos años: en el 2024 ocupó el penúltimo lugar (82%) y entre los años 2022 y 2023 también se ubicó entre los países menos afectados, con 66% y 78%, respectivamente. Sin embargo, pese a esta menor incidencia regional, el 84% de los trabajadores peruanos afirma sentirse más agotado que el año pasado, una tendencia creciente desde 2022.

Estudio Bumeran

El punto de partida del ‘burnout’

El estudio de Bumeran reveló que el 60% de los trabajadores en el Perú labora más horas de las estipuladas en su jornada laboral. En detalle, el 41% trabaja entre 45 y 50 horas semanales, el 32% supera las 50 horas, y el 19% labora entre 35 y 45 horas. Estas largas jornadas, sumadas a una cultura laboral que prioriza la productividad sobre el bienestar, aumentan la exposición al ‘burnout’.

Aunque el problema es ampliamente reconocido, las soluciones aún son escasas. Según el estudio, seis de cada diez organizaciones (66%) no toman ninguna acción cuando detectan casos de ‘burnout’, lo que representa un aumento respecto al 2024 (60%). Además, el 91% de los especialistas en recursos humanos afirma que sus empresas no cuentan con estrategias formales para prevenir o mitigar el agotamiento laboral.

Entre las compañías que sí actúan frente a esta problemática, el 16% ofrece apoyo emocional, el 9% promueve ambientes de trabajo flexibles y otro 9% reasigna tareas para reducir la carga. Las estrategias más eficaces, según el estudio señaló, incluyen la flexibilidad en horarios y modalidades de trabajo (59%), la gestión del tiempo y priorización de tareas (52%), el fomento de la cultura del descanso (44%) y el acompañamiento continuo de los líderes (41%).

Estudio Bumeran

¿Cómo impacta la retención de talento?

El ‘burnout’ no solo afecta el bienestar de las personas, sino también la eficiencia de las organizaciones. El 85% de los expertos en recursos humanos considera que este síndrome reduce la calidad del trabajo, el 74% cree que disminuye el compromiso organizacional, el 63% estima que aumenta la rotación de personal, y el 52% advierte una pérdida de talento valioso. A pesar de los riesgos, el informe muestra que aún falta incorporar políticas sostenibles de bienestar y programas de salud mental que respondan a las nuevas dinámicas laborales.

Ante esta realidad, según el estudio, el 52% de los trabajadores considera cambiar de empleo como una forma de aliviar su agotamiento. Otros optan por estrategias personales: el 30% recurre a actividades recreativas como leer o ver series, el 19% busca mantener contacto con familiares y amigos, y el 18% realiza ejercicios físicos o de relajación. Sin embargo, un 16% no realiza ninguna acción para mejorar su bienestar, lo que evidencia la necesidad de mayor educación emocional y acompañamiento institucional.

Pese a que más de los encuestados que sufre de ‘burnout’ dice que consideran cambiar de empleo, según Diego Tala, hoy se percibe una mayor disposición de las personas por mantener sus motivaciones personales con las laborales.

Estudio Bumeran

Según el estudio “Enamorados del trabajo” también de Bumeran, el 11% de los talentos afirma que no disfruta de su empleo. Entre ellos, un 34% señaló que el motivo principal es el salario, un 28% indica que no le gusta el lugar donde trabaja, un 18% considera que no está en su trabajo ideal y el 4% cree que con su trabajo no solo no aporta nada a la organización, sino que tampoco a la sociedad.

“Estas cifras del estudio ”Enamorados del trabajo" nos muestran que los talentos ya no solo buscan estabilidad laboral, sino también sentido, propósito en lo que hacen", enfatizó Tala en exclusiva a El Comercio.

Desde la perspectiva de las organizaciones, informó Tala, una alta rotación laboral representa un reto importante para las empresas, ya que implica la pérdida de conocimiento, experiencia y estabilidad en los equipos.

Según el estudio “¿Trabajas de lo que soñabas?” también de Bumeran, el 58% de los talentos en Perú se siente frustrado por no haber alcanzado sus sueños laborales. Ante ello, explicó Tala, es clave que las compañías fortalezcan sus estrategias de desarrollo y compromiso, generando espacios donde las personas trabajadoras puedan crecer, sentirse valoradas y encontrar un propósito en lo que hacen.

Estudio Bumeran

Un desafío pendiente

Aunque las cifras del ‘burnout’ en el Perú han mejorado ligeramente, el fenómeno sigue siendo un reto estructural para las compañías. Según el informe, la salud mental y el equilibrio vida-trabajo deben convertirse en prioridades empresariales, no solo para proteger a las personas, sino también para sostener la productividad en el tiempo.

Diego Tala recomendó que las organizaciones adopten un enfoque más humano y preventivo frente al agotamiento laboral. “Es clave que las organizaciones promuevan espacios de diálogo, flexibilidad y equilibrio entre la vida personal y profesional. También resulta fundamental revisar las cargas de trabajo, reconocer los logros y ofrecer oportunidades de desarrollo”, explicó al Decano.

Bumeran concluyó su reporte indicando que el agotamiento laboral “ya no es un problema individual, sino organizacional”, y su gestión será clave para construir entornos laborales sostenibles y competitivos en los próximos años.