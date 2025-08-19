Caso Altamesa: Perú—Petro responde a artículo publicado por El Comercio

La problemática situación del lote 192 (Loreto) como consecuencia de la salida de su operador, la canadiense Altamesa Energy, complica a las entidades gubernamentales del sector energía.

Al respecto, la semana pasada publicamos el artículo “Perú- Petro deja que Altamesa se vaya del país sin honrar deudas ni fianza bancaria por US$60 millones”, el cual ilustra la manera en la cual Perú-Petro- agencia encargada de supervisar los contratos de hidrocarburos – abordó este asunto.

Newsletter exclusivo para suscriptores Maro Villalobos te revela antes que nadie las claves del mundo económico y empresarial, cada sábado.

Como consecuencia, la agencia estatal envió a este Diario una carta de rectificación que publicamos íntegramente en nuestra página web, a solicitud suya.

Cumplido con dicho requerimiento, respondemos a las observaciones de Perú-Petro. Cabe recordar que antes de publicar el mencionado artículo, este Diario realizó consultas específicas a la estatal. Esta última respondió con una nota de prensa que incluimos en la publicación.

INCUMPLIMIENTO CONTRACTUAL Y FIANZA

Para empezar, Perú-Petro señala que es falso que haya “decidido eximir a la petrolera canadiense de todas las penalidades derivadas de su incumplimiento contractual, incluyendo la no ejecución de su fianza bancaria por US$26,3 millones”.

Esto debido a que “a la fecha, no existe incumplimiento contractual por parte del Contratista del Lote 192”, razón por la cual la “fianza bancaria que garantiza el cumplimiento del Programa de Trabajo, el cual contempla la perforación de 41 pozos de desarrollo durante los próximos doce (12) años, a partir de octubre de 2025, se mantiene plenamente vigente hasta julio del próximo año”.

Perú-Petro

Nuestra respuesta: Existe un informe legal solicitado expresamente por Perú-Petro al estudio Fernández Heraud & Sánchez, que establece claramente que Altamesa sí incumplió el contrato del lote 192.

Ello, debido a que no fue ni será capaz de perforar dos pozos de desarrollo “a partir del vencimiento del segundo año del primer periodo de la fase de explotación”, es decir, a partir de octubre del 2025, según lo dispuesto en el numeral 4.2 de la cláusula cuarta del contrato de licencia del lote 192.

Ciertamente, Perú-Petro ha resaltado en una reciente nota de prensa que el Programa Mínimo de Trabajo del lote 192 se mantiene vigente, y que las actividades de perforación de dos pozos de desarrollo se iniciarán en octubre próximo.

No será Altamesa Energy quien llevará a cabo esa labor porque se fue del país, cerrando su oficina y dejando deudas impagas por US$33 millones con proveedores locales, entre ellos empresas comunales de Loreto.

“El asunto es claro: No hay forma de que Altamesa llegue a perforar esos dos pozos en la fecha pactada porque ya abandonó el país y dejó todo incompleto en el campo petrolero”, apunta Fernando de la Torre, ex gerente de finanzas de Petro-Perú.

Perú-Petro (Foto: Petro-Perú).

Las consecuencias de este incumplimiento están detalladas en el informe legal del estudio Fernández Heraud & Sánchez, y abarcan “no solo la ejecución de la fianza, sino también la resolución contractual de pleno derecho”, dijo de la Torre.

“En ese orden de ideas, al haber incurrido el contratista en el incumplimiento de la obligación contractual materia de análisis, Perú-Petro está facultada para ejecutar el íntegro de la fianza”, puntualiza el documento al que este Diario tuvo acceso.

Perú-Petro ha decidido, sin embargo, no hacer uso de este derecho, dando pie a que Altamesa pueda recoger su dinero.

De nada vale que la agencia petrolera diga que la fianza bancaria se mantiene “plenamente vigente hasta julio del próximo año”.

Como lo señala Fernando de la Torre: “En la práctica, la fianza de Altamesa Energy Perú se mantendrá vigente hasta que Petro-Perú reemplace oficialmente a Altamesa Energy Canadá como su garante corporativo, es decir, hasta que el Ejecutivo promulgue el Decreto Supremo correspondiente”.

A su entender, este acto administrativo traerá como consecuencia “inmediata, inequívoca e irrefutable la liberación de Altamesa Energy Canadá como garante corporativo y la devolución automática de su fianza”.

Así, Altamesa se irá del país con US$26,3 millones.

DESIGNACION DE PETRO-PERÚ

Perú-Petro indica también que no es cierto que su gerencia haya designado a Petro-Perú como garante corporativo de Altamesa Energy Perú, como lo señala este Diario.

Al respecto, remarca que “no ha designado a ninguna empresa” como garante corporativo de la petrolera privada.

“La solicitud de modificación de garante corporativo corresponde a un acuerdo interno entre Petroperú y su socio Altamesa Energy, para que la empresa estatal se convierta en garante corporativo en el Contrato de Licencia del Lote 192”, indica.

Y agrega que su intervención “se ha limitado estrictamente a aplicar lo dispuesto en el Reglamento de Calificación vigente, emitiendo la opinión favorable correspondiente para que Petroperú pueda constituirse como garante corporativo”.

Nuestra respuesta: En efecto, Perú-Petro no ha designado a Petro-Perú como garante corporativo de Altamesa, pero sí ha autorizado su designación a pedido de la misma Petro-Perú. O, como señala en su carta: ha emitido su opinión favorable a este acuerdo interno entre Petro-Perú y Altamesa para que Petro-Perú se convierta en su garante corporativo.

Dicha opinión favorable es fundamental para que el acuerdo entre ambas empresas se concrete a través de un decreto supremo que emitirá el Ejecutivo.

DEUDAS CON PROVEEDORES

En tercer lugar, Perú-Petro sostiene que no tiene injerencia (responsabilidad) en la conducta de Altamesa, empresa que abandonó a sus propios trabajadores en medio de la selva y que fugó, debiendo más de US$33 millones a sus proveedores locales y comunales.

Esto, debido a que “en el marco del Contrato de Licencia del Lote 192, no supervisa ni interviene en los acuerdos privados celebrados entre el Contratista y sus proveedores o trabajadores, aun cuando dichas conductas pudieran considerarse inapropiadas”.

Altamesa (Foto: GEC) / SYSTEM

Nuestra respuesta: Este Diario no sostiene que Perú-Petro deba sancionar las inconductas laborales Altamesa. Tampoco sostiene que dicha inconducta sea causal de incumplimiento contractual.

Sostiene que Perú-Petro, al dar su opinión favorable a la designación de Petro-Perú como garante corporativo de Altamesa, ha contribuido a transferir las obligaciones y deudas de la petrolera canadiense hacia la petrolera peruana, con lo que se viabiliza que la empresa norteamericana se vaya del país sin honrar sus deudas.

ESTUDIOS DE ABOGADOS

Finalmente, Perú-Petro critica que este Diario base su argumentación en las conclusiones del estudio Fernández Heraud & Sánchez, el cual estipula claramente que Petro-Perú “no puede ser garante corporativo de Altamesa”.

“Perú-Petro S.A., en estricto cumplimiento del Reglamento de Calificación vigente, evaluó y verificó que Petroperú cumplía con todos los requisitos exigidos, por lo que emitió la opinión favorable correspondiente. Además, debemos precisar que se cuenta con más de un informe de opinión legal sobre el tema”.

Nuestra respuesta: Es cierto que Perú-Petro ha solicitado varias opiniones legales como parte de su evaluación de Petro-Perú como garante corporativo de Altamesa.

Por lo que sabemos hay, por lo menos, tres informes sobre el particular: el informe de Fernández Heraud & Sánchez, el informe de Legal Partners (a favor de Altamesa y Petro-Perú)y un informe interno de la agencia de hidrocarburos (también a favor de Altamesa y Petro-Perú).

La importancia Fernández Heraud & Sánchez radica en que es un bufete que suele brindar servicios a Perú-Petro y que lo ha acompañado en arbitrajes internacionales sonados, como el de Interoil.