En la mañana del domingo 15 de diciembre, dos jóvenes fallecieron en las instalaciones del local de comida rápida McDonald’s de Pueblo Libre, producto de una descarga eléctrica.

Tras este incidente, la ministra de Trabajo y Promoción del Empleo, Sylvia Cáceres, indicó que las inspecciones laborales se han fortalecido en este gobierno y precisó que la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral (Sunafil) está abocada, a través de las inspecciones, a proteger los derechos de los trabajadores y a que se cumplan las obligaciones que acompañan a toda actividad empresarial.

“La inspección de trabajo verifica el cumplimiento de tres requisitos básicos y de inicio. El primero de ellos es que la institución o la entidad haya identificado los peligros o riesgos que acompañan a la actividad que desarrolla”, dijo Cáceres.

No obstante, Germán Lora, socio del estudio Damma Legal Advisors, señala que actualmente la principal función de la Sunafil es resolver las denuncias que reciben y luego, realizar inspecciones para resolver estos casos. Este escenario, según Lora, no es el óptimo, ya que la entidad debería trabajar en función a un programa o parámetros establecidos.

En esa línea, Javier Dolorier, socio del estudio Gálvez & Dolorier Abogados, comenta que la labor de la Sunafil tiene que ser preventiva, pero advierte que la entidad, pese a la gran responsabilidad que tiene, no cuenta con el personal y recursos económicos necesarios para realizar dicha labor.

“La Sunafil realiza dentro sus posibilidades un trabajo espectacular. Tenemos que tener en cuenta que son miles de empresas y sujetos que están dentro del ámbito de inspección de la Sunafil, y que no tiene ese nivel de inspectores para hacer el trabajo de estar detrás de todas las empresas”, añade Pamela Navarro, directora del área laboral del estudio Philippi, Prietocarrizosa, Ferrero DU & Uría.

Cabe recordar que a noviembre de este año, la Sunafil cuenta con 607 inspectores en el país.

SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

Para realizar la labor de prevención respecto a seguridad y salud en el trabajo, Lora y Dolorier consideran que la Sunafil debe designar especialistas para realizar las inspecciones.

“Es importante especializar al personal. Yo creo que si bien el criterio del inspector actualmente es el de un inspector ‘todista’, que puede ver varios temas, yo creo que internamente debería de hacerse algún tipo de capacitación especial para quienes están a cargo de seguridad y salud en el trabajo”, afirma Lora.

A su turno, Dolorier precisa que la “seguridad y salud en el trabajo” es un tema técnico, por lo que se requiere entrenamiento, capacidad y conocimiento para poder determinar, por ejemplo, cuáles son las mapas de riesgo en un centro de trabajo.

“Ese tema no lo sabe un abogado, no lo sabe un contador, lo sabe un especialista en materia de seguridad. Y la Sunafil afronta un problema que es la falta de recursos técnicos para llevar a cabo una fiscalización preventiva adecuada”, subraya Dolorier.

Adicionalmente, Navarro indica que las empresas deben tener una cultura en torno a los temas de seguridad y salud en el trabajo.

“Muchas empresas no han interiorizado la necesidad de tener un buen sistema de gestión de seguridad. No se trata de hacer el mínimo esfuerzo para cumplir la norma. Se trata de que la seguridad sea realmente una prioridad para las compañías y que, en ese sentido, no se escatimen esfuerzos y gastos para tener los estándares más altos de seguridad. Y eso es lo que todavía no tenemos”, explicó.