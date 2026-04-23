Cbc informó que todas sus plantas de producción, centros de distribución y agencias, en cada uno de los países donde tiene presencia, operan ahora con energía eléctrica proveniente de fuentes 100% renovables.

La compañía destacó que este logro refleja su compromiso con la protección del planeta, el bienestar de las comunidades donde opera y la construcción de un mejor futuro para las próximas generaciones.

“En Perú celebramos este importante avance, resultado del compromiso colectivo de todo cbc. Operar con energía 100% renovable refleja nuestra visión y crecimiento responsable, así como nuestro compromiso de continuar innovando, invirtiendo y liderando iniciativas que contribuyan a la construcción de un mundo más resiliente y sostenible”, sostuvo Mirko Astudillo, Director General de cbc Perú.

Más que una meta alcanzada, representa una muestra tangible de cómo una visión estratégica y un propósito claro pueden transformar la manera de operar y generar un impacto positivo a gran escala.

Este hito se alinea con el compromiso de Cbc con la iniciativa Science Based Targets (SBTi), a la cual la compañía se encuentra adherida, fortaleciendo sus esfuerzos para reducir emisiones de gases de efecto invernadero y contribuir activamente a la lucha contra el cambio climático mediante objetivos basados en la ciencia.