Resumen

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Este hito se alinea con el compromiso de Cbc con la iniciativa Science Based Targets (SBTi), a la cual la compañía se encuentra adherida. Foto: Cbc.
Este hito se alinea con el compromiso de Cbc con la iniciativa Science Based Targets (SBTi), a la cual la compañía se encuentra adherida. Foto: Cbc.
Por Redacción EC

Cbc informó que todas sus plantas de producción, centros de distribución y agencias, en cada uno de los países donde tiene presencia, operan ahora con energía eléctrica proveniente de fuentes 100% renovables.

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