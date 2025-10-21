La Cámara de Comercio de Lima (CCL), a través de su Comisión de Asuntos Marítimos, Portuarios y Aduaneros, alertó sobre la grave afectación que viene generando la pesca ilegal de pota por parte de flotas asiáticas que operan frente a las costas peruanas sin control ni contribución alguna al país.

Alberto Ego Aguirre, presidente la comisión, señaló que este recurso marino, clave para la pesca artesanal y la industria pesquera nacional, se encuentra en riesgo debido al ingreso de embarcaciones provenientes principalmente de China y Japón, las cuales capturan grandes volúmenes dentro de las 200 millas marítimas del Perú.

“Estas flotas extraen más de 500 mil toneladas métricas de pota al año, las procesan y transbordan en altamar sin pagar impuestos, sin generar empleo ni dejar divisas para el país. Mientras tanto, nuestros pescadores enfrentan vedas y restricciones que limitan su actividad”, sostuvo Ego Aguirre.

De acuerdo con el grupo de trabajo de la CCL, en el Perú la pota representa el segundo recurso pesquero más importante por volumen y generación de empleo. En 2022 se desembarcaron más de 457 mil toneladas y en 2023 más de 621 mil, consolidando su papel como un motor económico para el país.

No obstante, el dirigente gremial advirtió que la ausencia de un sistema nacional de monitoreo y fiscalización permite que estas operaciones extranjeras se realicen con total opacidad. Además, indicó que los gobiernos de origen de dichas flotas subsidian el precio final de sus productos, generando competencia desleal con las empresas pesqueras peruanas durante décadas.

Frente a esta situación, la Comisión de Asuntos Marítimos, Portuarios y Aduaneros, instó al Ministerio de la Producción, al Ministerio de Defensa, a la Marina de Guerra del Perú y a las autoridades competentes a implementar medidas urgentes, entre ellas:

El decomiso de embarcaciones extranjeras que pesquen ilegalmente dentro del mar peruano.

La suspensión de todo apoyo logístico a estas flotas (combustible, avituallamiento, reparaciones y relevo de tripulación).

La ampliación de zonas de operación para las embarcaciones artesanales nacionales.

El fortalecimiento del sistema de vigilancia satelital nacional para garantizar un monitoreo efectivo de la biomasa marina.

Ego Aguirre añadió que, en países como Chile y Argentina, estas flotas son sancionadas y sus naves incautadas, por lo que pidió a la Cancillería peruana presentar una nota de protesta ante los embajadores de las naciones involucradas.