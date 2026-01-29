La Autoridad Nacional de Infraestructura (ANIN) enfrenta importantes desafíos para ejecutar su cartera de proyectos en 2026. Así lo advirtió, el Instituto de Economía y Desarrollo Empresarial (IEDEP) de la Cámara de Comercio de Lima (CCL) tras identificar 30 proyectos de defensa ribereña y drenaje pluvial que podrían sufrir retrasos o paralizaciones, debido principalmente a restricciones presupuestales y problemas de gestión.

Óscar Chávez, jefe del IEDEP de la CCL sostuvo que estas obras son clave para prevenir inundaciones y reducir riesgos ante eventos climáticos, especialmente frente a un eventual Fenómeno de El Niño Costero.

Para el año fiscal 2026, el presupuesto de inversión asignado a la ANIN asciende a S/2.895 millones, monto que resulta insuficiente para financiar de manera simultánea y oportuna las inversiones programadas para el presente año, que ascienden a S/7.950 millones, especialmente las de mayor envergadura, explicó Chávez.

En ese sentido, se generaría un déficit de S/5.055 millones en 2026, situación que se repetiría en 2027 y 2028, con déficits proyectados de S/5.185 millones y S/3.322 millones, respectivamente.

Según estimaciones del IEDEP, los 30 proyectos identificados concentran una inversión total de S/11.137 millones, de los cuales S/5.831 millones aún se encuentran pendientes de ejecución. Este monto supera el presupuesto institucional asignado para el presente año.

Proyectos relevantes

La CCL señaló que entre los proyectos más relevantes en riesgo destacan el Servicio de protección ante inundaciones en los ríos Casma, Sechín y Grande, con una inversión de S/1.017 millones y la Creación del Servicio de protección ante el peligro de inundaciones del río Huarmey, en los distritos de Huarmey y Huayán, ambos proyectos se ubican en Áncash, con una inversión de S/807 millones.

A estos se suma el proyecto Creación del servicio de protección contra inundaciones en la quebrada de San Ildefonso, en Trujillo, La Libertad (S/945 millones) y el proyecto Creación del servicio de protección contra inundaciones del río Cañete, en Lima (S/553 millones). “De concretarse estos proyectos, beneficiarían a casi 97.000 peruanos”, manifestó Chávez.

Frente a este panorama, el jefe del IEDEP sostuvo que la insuficiencia de recursos y los problemas de gestión, obliga a la entidad a priorizar obras, reprogramar cronogramas o gestionar financiamiento adicional, lo que aumenta el riesgo de retrasos en proyectos críticos para la protección de poblaciones vulnerables.

“Una ejecución lenta o la paralización de estas obras no solo afecta la eficiencia del gasto público, sino que también expone a diversas regiones del país a mayores riesgos ante eventos climáticos extremos, donde la prevención resulta clave para reducir pérdidas económicas y sociales”, subrayó.

En ese sentido, el economista enfatizó que el reto de la ANIN en 2026 será optimizar la asignación de recursos, fortalecer la gestión de proyectos y asegurar la continuidad de las inversiones, a fin de evitar que las limitaciones presupuestales frenen estas obras estratégicas para la seguridad y el desarrollo del país.