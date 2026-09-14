La iniciativa, presentada por la bancada de Ahora Nación, busca regular el ingreso y consumo de alimentos y bebidas en eventos pagados, estableciendo mecanismos de supervisión a cargo del Indecopi. Foto: GEC.
La iniciativa, presentada por la bancada de Ahora Nación, busca regular el ingreso y consumo de alimentos y bebidas en eventos pagados, estableciendo mecanismos de supervisión a cargo del Indecopi. Foto: GEC.
/ Gabriela Delgado
Por Redacción EC

El Sector de Espectáculos Artísticos, Culturales y Afines (ARENA) de la Cámara de Comercio de Lima (CCL) expresó su preocupación y rechazo al proyecto de Ley N.° 00116-2026-2031-CD, que propone permitir el ingreso de alimentos y bebidas a espectáculos masivos con aforos superiores a 500 personas, por considerar que genera riesgos para la seguridad de los asistentes e introduce una indebida intervención en la actividad privada.

Conforme a los criterios de

Trust Project
Tipo de trabajo:

NoticiasInformación basada en hechos y verificada de primera mano por el reportero, o reportada y verificada por fuentes expertas.