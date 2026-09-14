El Sector de Espectáculos Artísticos, Culturales y Afines (ARENA) de la Cámara de Comercio de Lima (CCL) expresó su preocupación y rechazo al proyecto de Ley N.° 00116-2026-2031-CD, que propone permitir el ingreso de alimentos y bebidas a espectáculos masivos con aforos superiores a 500 personas, por considerar que genera riesgos para la seguridad de los asistentes e introduce una indebida intervención en la actividad privada.

La iniciativa, presentada por la bancada de Ahora Nación, busca regular el ingreso y consumo de alimentos y bebidas en eventos pagados, estableciendo mecanismos de supervisión a cargo del Indecopi.

Al respecto, la presidenta del Sector ARENA de la CCL, Doris Espinoza, afirmó que toda regulación debe priorizar la protección de los consumidores y el desarrollo de actividades económicas formales, evitando generar efectos adversos para una industria que viene recuperándose y consolidándose como un importante motor de dinamización económica y cultural.

“Permitir el ingreso irrestricto de alimentos y bebidas dificulta a los organizadores garantizar condiciones adecuadas de control, conservación, manipulación y seguridad dentro de los recintos, trasladando riesgos que podrían afectar directamente a los asistentes”, sostuvo.

La propuesta, dijo, no toma en cuenta las responsabilidades que asumen los organizadores en temas de seguridad, logística, control de accesos y atención al público, aspectos que resultan fundamentales para el desarrollo seguro de eventos masivos.

Advirtió además que iniciativas de este tipo generan incertidumbre para las inversiones en el sector entretenimiento, una actividad que requiere reglas claras, estabilidad regulatoria y condiciones que permitan atraer espectáculos nacionales e internacionales de mayor envergadura.

“Si queremos consolidar una industria capaz de atraer más conciertos, festivales y eventos internacionales, debemos promover un entorno de inversión predecible y respetuoso de la libertad de empresa. Las decisiones regulatorias deben sustentarse en criterios técnicos y en una evaluación integral de sus impactos sobre los consumidores, los organizadores y la economía”, enfatizó.

Finalmente, la CCL exhortó al Congreso de la República a abrir un espacio de diálogo técnico con los actores involucrados antes de aprobar iniciativas que puedan afectar el desarrollo de una actividad que genera empleo, impulsa el turismo y dinamiza múltiples cadenas productivas vinculadas al entretenimiento.