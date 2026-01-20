La campaña escolar o back to school de este año será auspiciosa para las pequeñas y medianas empresas (pymes). Se prevé un crecimiento en las ventas estimados entre 5% y 10 % respecto al año anterior, equivalente a entre S/900 millones y S/1.300 millones, según proyectó el Gremio de la Pequeña Empresa de la Cámara de Comercio de Lima (CCL).

“Aunque no se trate de un repunte extraordinario, el sector espera una recuperación gradual tras periodos de menor dinamismo. Consideramos que esta campaña es clave para la sostenibilidad de muchas pymes, ya que representa entre el 25 % y 40 % de sus ventas del primer trimestre, lo que impacta directamente en su flujo de caja”, sostuvo Rodolfo Ojeda, presidente del Gremio.

Newsletter exclusivo para suscriptores Maro Villalobos te revela antes que nadie las claves del mundo económico y empresarial, cada sábado.

Costo de la canasta

Para este año, la CCL estimó que el costo de la canasta escolar por alumno se sitúe alrededor de S/600, monto que incluye la adquisición de útiles escolares como cuadernos, colores, reglas, goma, folders y hojas, así como mochilas, uniformes y calzado. No obstante, el gasto podría ascender hasta S/1.200 si se incorporan libros escolares y dispositivos tecnológicos, como calculadoras y una tablet básica.

Ojeada añadió que el precio de los útiles escolares registraría un crecimiento entre 5% y 8% en comparación del año pasado, incremento que responde principalmente al alza en los costos de insumos y transporte. “Pese a ello, las pymes vienen realizando esfuerzos por mantener precios competitivos”.

Indicó que el monto de la canasta escolar variará según el nivel educativo del estudiante, las marcas elegidas y el lugar de compra.

Decisión de compra del consumidor

Rodolfo Ojeda sostuvo que el precio sigue siendo el factor más determinante para las familias, especialmente en productos básicos. Sin embargo, los consumidores también priorizan la calidad y durabilidad, así como la conveniencia, optando por compras rápidas, cercanas al hogar o a través de redes sociales. “Las pymes que logran equilibrar estos factores obtienen mejores resultados”, refirió.

Por otro lado, señaló que la informalidad y la competencia desleal continúan siendo desafíos importantes para las empresas formales. Frente a ello, muchas mypes están apostando por mejor atención, productos diferenciados y canales digitales.

Actualmente, la estrategia más utilizada combina tienda física con ventas por redes sociales y WhatsApp. Además, plataformas como Facebook, Instagram y TikTok se han convertido en vitrinas clave, junto con ferias locales y campañas barriales, donde el contacto directo con el cliente sigue siendo fundamental

El representante gremial anotó que, para aprovechar mejores campañas comerciales como la escolar, es fundamental que el sector cuente con financiamiento oportuno, capacitación en ventas digitales y la creación de espacios formales de comercialización, como ferias organizadas.