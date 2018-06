CCL: Clase media se redujo en 15 regiones del Perú en 2017

El Instituto de Economía y Desarrollo Empresarial (Iedep) de la Cámara de Comercio de Lima (CCL) informó que, debido a la desaceleración de la actividad económica, la clase media en el país, expresada como porcentaje de la población, disminuyó en 15 regiones el 2017.

"Estamos hablando de un total 132.803 personas que pasaron mayormente a clase vulnerable, segmento poblacional que percibe un ingreso per cápita diario entre US$4 y US$10 medido en términos de paridad de poder de compra (ppc) ", manifestó César Peñaranda, director ejecutivo del Iedep-CCL.

El economista precisó que, si bien la clase vulnerable no es clasificada como pobre, ya no goza de la seguridad económica que tiene la clase media cuyo ingreso diario es entre US$10 y US$50 per cápita.

LAS REGIONES AFECTADAS

Entre las regiones más afectadas por la desaceleración económica figuran Madre de Dios, Moquegua, y Lambayeque, que registraron una disminución en la clase media de 3,4; 2,6; y 2,6 puntos porcentuales (pp), respectivamente.

Les siguen Ayacucho (-2,2 pp), Puno (-2,2 pp), Cusco (-2,0 pp), Huancavelica (-1,6 pp), Huánuco (-1,2 pp) y Ucayali (-1,1 pp). Y con un menor nivel están Apurímac (-0,9pp), Lima (-0,9 pp), Pasco (-0,9 pp), San Martín (-0,6 pp), Tacna (-0,5 pp) y Tumbes (-0,2 pp).

"Para revertir el declive de la clase media en tantas regiones, se debe impulsar la actividad económica para crecer a tasas más alta vía la inversión pública y especialmente privada, abriendo de esta manera mayores y mejores oportunidades de empleo e ingresos", remarcó Peñaranda.

INCREMENTOS

Según la CCL, son nueve las regiones que registraron incrementos en la clase media: La Libertad (+5,6 pp), Arequipa (+3,5 pp), Loreto (+3,1 pp), Ica (+2,4 pp), Cajamarca (+1,6 pp), Piura (+1 pp), Junín (+0,9 pp), Áncash (+0,6 pp) y Amazonas (+0,1 pp).