Ante la amenaza recurrente del fenómeno de El Niño y la necesidad de acelerar las obras de prevención en las regiones más vulnerables, la Cámara de Comercio de Lima (CCL) instó a impulsar con mayor rapidez el mecanismo de Obras por Impuestos, aprovechando los recursos disponibles para cerrar brechas de infraestructura y reducir el impacto de futuros eventos climáticos.

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Durante el foro “Fenómeno El Niño: Prevención, infraestructura y defensa de la producción nacional”, realizado en Piura, el primer vicepresidente de la CCL, Sandro Stapleton Ponce, hizo hincapié en que el país debe priorizar la ejecución de proyectos de prevención antes de enfrentar una nueva emergencia, articulando esfuerzos entre el Estado y el sector privado.

“Los Certificados de Inversión Pública Regional y Local (CIPRL) cuentan con aproximadamente S/66.000 millones que pueden ser destinados a Obras por Impuestos. Tenemos una gran oportunidad para acelerar proyectos estratégicos que protejan a la población, fortalezcan la infraestructura y reduzcan los riesgos ante futuros fenómenos climáticos”, explicó.

Stapleton destacó que este mecanismo permite ejecutar obras con mayor eficiencia y rapidez, movilizando recursos privados para atender necesidades urgentes de las regiones y contribuir a la continuidad de las actividades productivas y económicas del país.

El primer vicepresidente de la CCL también planteó modificar el Seguro Agrícola Catastrófico (SAC) hacia un seguro catastrófico paramétrico, cuyos pagos pueden activarse rápidamente a partir de indicadores previamente establecidos. “Este mecanismo permitiría que los agricultores afectados reciban los recursos oportunamente y puedan retomar sus actividades productivas”, señaló.

Además, propuso implementar un seguro pesquero paramétrico para apoyar a los pescadores artesanales y contar previamente con un inventario y registro de los beneficiarios, evitando demoras en la atención una vez ocurrido un fenómeno.

Stapleton Ponce también consideró necesario agilizar los bonos destinados a las familias afectadas, tanto para la reconstrucción de viviendas como para el alquiler temporal, tomando en cuenta las dificultades registradas durante el fenómeno de El Niño de 2017.