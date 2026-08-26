Costa, sierra y selva enfrentarán riesgos distintos por fenómeno de El Niño Costero. Foto: ENFEN
Costa, sierra y selva enfrentarán riesgos distintos por fenómeno de El Niño Costero. Foto: ENFEN
Por Redacción EC

Ante la amenaza recurrente del fenómeno de El Niño y la necesidad de acelerar las obras de prevención en las regiones más vulnerables, la Cámara de Comercio de Lima (CCL) instó a impulsar con mayor rapidez el mecanismo de Obras por Impuestos, aprovechando los recursos disponibles para cerrar brechas de infraestructura y reducir el impacto de futuros eventos climáticos.

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