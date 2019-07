CCL: Exportaciones peruanas cayeron en 14 meses en primeros cinco meses

Entre enero y mayo, las exportaciones peruanas retrocedieron en 14 mercados de destino, lo que presenta el 49% del total de los países a los que exportamos, informó el Centro de Comercio Exterior (CCEX) de la Cámara de Comercio de Lima (CCL).

En el periodo de análisis, los envíos locales al exterior sumaron US$ 17.968 millones registrando una disminución de 8%. El 90% de todo lo exportado abastece solo a 20 países.

Los mercados que registraron desempeños negativos fueron Estados Unidos, Corea del Sur y España con caídas de 37%, 36% y 40%, respectivamente.

La caída más drástica la sufrieron los envíos a Estados Unidos, que disminuyeron en US$ 1.133 millones, mientras que las exportaciones hacia Corea cayeron US$ 458 y España retrocedió en US$ 289 millones.

Le siguen India (-20%) y Bélgica (-46%), con una reducción en valor de US$ 217 y US$ 128 millones respectivamente. Luego tenemos un grupo de países por debajo de los US$ 100 millones.

El Área de Inteligencia Comercial del CCEX señala que la menor demanda de los mercados se explica por la disminución de envíos tradicionales como es el caso del oro, que decreció en US$ 761 millones en el periodo de análisis, al que se sumaron los derivados de petróleo, que disminuyeron en US$ 462 millones.

Asimismo, en el caso de los Estados Unidos, las exportaciones tradicionales solo representan el 29% del total exportado, mientras el 71% restante son productos con valor agregado que sí lograron crecer 4% y se reflejaron en más de US$ 50 millones.

INDICADORES POSITIVOS

Seis países lograron aumentar su demanda en el mismo periodo del año 2018. Aquí destacaron China (4,2%), Canadá (127%), Colombia (2,8%), Bolivia (22%), Panamá (124%) y Emiratos Árabes (244%).

Para el caso de China, principal mercado de destino del Perú, nuestras exportaciones sumaron US$ 5.562 millones y representaron el 31% del total exportado al mundo, con un incremento en valor exportado de US$ 222 millones.