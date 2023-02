Las exportaciones peruanas durante el mes de diciembre del 2022 habrían sumado US$ 5.879 millones, cifras que evidenciarían una caída de 7,97% respecto al mismo mes del año 2021, según el Instituto de Investigación y Desarrollo de Comercio Exterior de la Cámara de Comercio de Lima (Idexcam).

Durante el mes de diciembre, las exportaciones del sector minería, cuya participación fue del 55% del valor total exportado, registraron un retroceso de 11,13% tras totalizar US$ 3.233 millones.

Entre las principales líneas de producto de este sector se encontraron las exportaciones de minerales de cobre y sus concentrados, las cuales sumaron 891.044 toneladas por el valor de US$ 1.675 millones, cifras que evidenciaron un incremento en el volumen de 19,17%, pero una caída de 2,24% en cuanto al valor. Le siguieron las barras de oro, 34 toneladas (-4,91%) por US$ 583 millones (-12,66%); y los cátodos de cobre refinado, 30.070 toneladas (+2,83%) por US$ 247 millones (-13,90%).

De la misma manera, el Idexcam indicó que las exportaciones del sector agro no tradicional, con 16,49% de participación, cayeron ligeramente en 1,89%, pues sumaron US$ 969 millones. El Instituto explicó que esta ligera caída se debió a los menores envíos de espárragos frescos o refrigerados, pues se enviaron 15.820 toneladas (-5,56%) por US$ 43 millones (-2,19%).

Así también a menores despachos de aceite de palma en bruto, 16.550 toneladas (+16,54%) por un valor de US$ 16 millones (-12,67%); cacao en grano, crudo excepto para la siembra, 4.992 toneladas (-1,09%) por US$ 13 millones (-5,06%); alcachofas preparadas o conservadas sin congelar, 4.239 toneladas (-29,61%) por US$ 12 millones (-25,91%); y espárragos preparados o en conserva sin congelar, 3.027 toneladas (-35,66%) por US$ 11 millones (-26,04%).

Asimismo, el sector petróleo y gas natural, con 10,36% de participación, registró envíos por US$ 609 millones, cifra que representó una caída de 12,76%. Este resultado se debió principalmente a los menores envíos de gas natural licuado, 288.303 toneladas (-29,93%) por US$ 368 millones (-16,22%).

Principales destinos

Por otro lado, entre los principales destinos de exportación se encontraron China con US$ 1.791 millones (-8,35%); Estados Unidos, US$ 887 millones (-2,98%); Corea del Sur, US$ 403 millones (-8,08%); Japón, US$ 365 millones (+40,23%); Canadá, US$ 236 millones (-9,19%); Suiza, US$ 196 millones (+3,58%); Países Bajos, US$ 174 millones (-38,36%); Chile, US$ 165 millones (-27,03%); Emiratos Árabes, US$ 164,9 millones (+397,57%); y Brasil, US$ 139 millones (-15,41%).

Como se observa, solo tres de estos diez destinos reportaron un desempeño positivo, es el caso de Japón, Suiza y Emiratos Árabes; siendo este último el destino que registró el mayor porcentaje de crecimiento, principalmente por el envío de barras de oro, que representaron el 99,32% del total del total exportado.

En el caso de China, la variación negativa estuvo influenciado por el valor exportado de los minerales de cobre y sus concentrados, pues descendió 11,39% al sumar US$ 1.156 millones, aunque el volumen enviado logró un aumento de 9,16% (625.366 toneladas).

En cuanto a Estados Unidos, la caída se debió a los menores envíos de barras de oro, 11 toneladas (-7,01%) por US$ 56 millones (-20,14%); espárragos frescos, 11.659 toneladas (-4,70%) por US$ 29 millones (-3,04%); los minerales de molibdeno y sus concentrados, 1.292 toneladas (-63,45%) por US$ 27 millones (-57,53%).