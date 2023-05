Según las cifras del Instituto de Investigación y Desarrollo de Comercio Exterior de la Cámara de Comercio de Lima (IDEXCAM), las exportaciones peruanas durante el mes de marzo del año 2023 habrían totalizado US $5.803 millones, cifra que evidenció un incremento de 7,67% en relación al mismo mes del año 2022.

“El incremento en el valor exportado se debió principalmente a los envíos del sector minero, cuyo porcentaje de participación fue de 61,12% valorizados en US$3.547 millones, monto que mostró un crecimiento de 28,73% respecto a marzo del año 2022″, manifestó el director ejecutivo del IDEXCAM, Carlos Posada.

En el mes de marzo, las líneas de producto que destacaron de este sector fueron: los minerales de cobre y sus concentrados con 944.050 toneladas (+77,78%) por US$ 1.940 millones (+73,40%); seguido de las barras de oro, 25 toneladas (-30,73%) por US$ 575 millones (-19,29%); y cátodos de cobre refinado, 34.281 toneladas (+157,26%) por US$ 305 millones (+134,64%).

Asimismo, otro sector relevante para las exportaciones peruanas fue el de agro no tradicional que registró el 9,84% de participación sobre el valor total exportado registrando US$ 571 millones, monto que representó un incremento de 3,13%, respecto al mismo mes del 2022.

Dentro de este sector destacaron los envíos de paltas frescas con 43.724 toneladas (+36,68%) por US$ 86 millones (+42,27%); las uvas frescas, 30.120 toneladas (+75,66%) por US$ 74 millones (+78,70%); y mangos frescos, 33.182 toneladas (-17,43%) por US$ 39 millones (-21,01%).

Destinos de exportación

De otro lado, entre los principales destinos de exportación durante el mes de marzo destacaron China con US$ 2.269 millones (+23,74%); Estados Unidos, US$ 794 millones (+29,16%); Japón, US$ 296 millones (-6,74%); Corea del Sur, US$ 273 millones (-37,62%); y Canadá, US$ 229 millones (+0,16%).

Así también Chile con US$ 190 millones (+25,63%); Brasil, US$ 159 millones (+40,81%); Países Bajos, US$ 140 millones (-1,06%); Emiratos Árabes, US$ 125 millones (-30,94%); e India, US$ 108 millones (+9,57%).

“El incremento en las exportaciones hacia China, se debió principalmente a los envíos de minerales de cobre y sus concentrados, línea de producto que acumuló el 63,93% de participación sobre el valor total exportado a dicho mercado, específicamente, 722.941 toneladas (+58,47%) por US$ 1.451 millones (+55,64%)”, sostuvo Posada.

Mientras que, respecto a Estados Unidos destacaron los envíos de barras de oro con 14 toneladas (-11,26%) por US$ 131 millones (+48,34%); cátodos de cobre refinado, 14.289 toneladas (+590,22%) por US$ 127 millones (+507,10%); y minerales de molibdeno y sus concentrados, 3.537 toneladas (+18,84%) por US$ 122 millones (+120,03%).