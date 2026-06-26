Entre los proyectos que deben destrabarse con carácter de urgencia destacan la protección integral de la población frente a inundaciones en Lima, que mantiene S/1.550 millones pendientes de ejecución y apenas 3,7% de avance. (Foto: Stakeholders)
Entre los proyectos que deben destrabarse con carácter de urgencia destacan la protección integral de la población frente a inundaciones en Lima, que mantiene S/1.550 millones pendientes de ejecución y apenas 3,7% de avance. (Foto: Stakeholders)
Por Redacción EC

La Cámara de Comercio de Lima (CCL) alertó que el Gobierno dejará al Perú expuesto frente al próximo Fenómeno El Niño Costero y Global con S/11.621 millones en obras de prevención aún sin ejecutar, pese a que el país conoce desde hace años la magnitud de los riesgos y las devastadoras consecuencias económicas y sociales de estos eventos.

Conforme a los criterios de

Trust Project
Tipo de trabajo:

NoticiasInformación basada en hechos y verificada de primera mano por el reportero, o reportada y verificada por fuentes expertas.