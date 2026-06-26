La Cámara de Comercio de Lima (CCL) alertó que el Gobierno dejará al Perú expuesto frente al próximo Fenómeno El Niño Costero y Global con S/11.621 millones en obras de prevención aún sin ejecutar, pese a que el país conoce desde hace años la magnitud de los riesgos y las devastadoras consecuencias económicas y sociales de estos eventos.

La cartera de prevención administrada por la Autoridad Nacional de Infraestructura (ANIN) comprende 61 proyectos valorizados en S/22.784 millones; sin embargo, al 19 de junio de 2026 registra apenas un 51% de avance promedio, mientras que 44 proyectos presentan restricciones presupuestales y seis permanecen suspendidos.

Para la CCL, resulta inaceptable que, nueve años después del devastador Fenómeno El Niño Costero de 2017, el Estado siga llegando a una nueva temporada de lluvias con obras críticas inconclusas y recursos insuficientes.

En ese contexto, señaló que, entre los proyectos que deben destrabarse con carácter de urgencia destacan la protección integral de la población frente a inundaciones en Lima, que mantiene S/1.550 millones pendientes de ejecución y apenas 3,7% de avance.

Así como el drenaje pluvial de cuatro distritos de Chiclayo, con S/1.464 millones pendientes y solo 9,2% de avance; la protección frente a inundaciones del río La Leche en Lambayeque, actualmente suspendida, con S/1.217 millones aún por ejecutar y 9,9% de avance; así como el drenaje pluvial de cinco distritos de Trujillo, que apenas alcanza un 14,1% de ejecución.

“La preocupación se agrava porque el BCR ha advertido que un evento climático severo podría restar hasta 0.7 puntos porcentuales al crecimiento económico del país en 2026, afectando sectores estratégicos como agricultura, pesca, industria, comercio y construcción”, alertó la CCL.

Además, advirtió que el próximo Gobierno recibirá una verdadera “bomba de tiempo climática y presupuestal” con miles de millones de soles pendientes. “El próximo Gobierno asumirá funciones el 28 de julio recibiendo una verdadera bomba de tiempo climática y presupuestal, con miles de millones de soles pendientes de ejecución y un plazo extremadamente corto para culminar las intervenciones antes del verano 2026-2027”, agregó el gremio.

En esa misma línea, la Cámara de Comercio de Lima exhortó al Gobierno saliente a utilizar las semanas que restan de su gestión para acelerar y destrabar las obras críticas pendientes. Del mismo modo, hace un llamado al Gobierno entrante para que convierta la prevención de desastres en una prioridad nacional desde el primer día de gestión, destrabando de inmediato los S/11.621 millones pendientes, garantizando los recursos necesarios y estableciendo mecanismos extraordinarios de seguimiento y ejecución.

“De no culminar oportunamente las obras actualmente en marcha, existe además el riesgo de que una parte importante de los avances e inversiones ya realizadas se pierda o resulte seriamente afectada cuando se presente el Fenómeno El Niño, al impactar sobre infraestructura que aún no ha sido concluida, desaprovechándose así recursos millonarios financiados con el esfuerzo de todos los peruanos”, finalizó la CCL.