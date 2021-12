Conforme a los criterios de Saber más

El Instituto de Economía y Desarrollo Empresarial (IEDEP) de la Cámara de Comercio de Lima informó que, hasta el momento, Perú es la tercera economía de América Latina y el Caribe con mejor desempeño macroeconómico, por encima de México y Chile.

Luego de ser evaluado junto a 22 economías de la región, nuestro país obtuvo un puntaje de -7,7, en el Índice de Performance Macroeconómico (IPM) 2021 que elabora anualmente el IEDEP.

“La principal fortaleza de nuestro país se centra en el crecimiento proyectado de 12,8% para este año; sin embargo, la elevada inflación proyectada en 6,1% es una de las principales debilidades que, junto a los déficit fiscal y externo de 4% y 1,7% del PBI, respectivamente, afectan al IPM peruano”, manifestó el jefe del IEDEP, Óscar Chávez.

El IPM es un indicador elaborado tomando como base el Índice de Miseria creado en la década de los 60 por Arthur Okun, que se estimó sumando la tasa de desempleo y la tasa de inflación. También se considera la tasa de crecimiento del producto, el ahorro fiscal expresado como porcentaje del PBI y la cuenta corriente de la Balanza de Pagos como porcentaje del PBI.

Ecuador y Paraguay lideraron el IPM 2021 al obtener un puntaje de -4,2 y -7,3, respectivamente, países que además están implementando políticas de atracción de inversión y de expansión de su economía, cosa que no viene pasando en el Perú.

En el caso de Ecuador destacó su baja inflación (1,8%), su bajo déficit fiscal (2,3% del PBI) y un superávit externo de 1,7% del PBI, beneficiado por la evolución del precio del petróleo que, hasta noviembre, se había incrementado en 62%. Sin embargo, su estimación de crecimiento del PBI, de alrededor del 3%, no compensará la caída de 7,8% registrada en 2020.

Por su parte, Paraguay se vio impulsado por un crecimiento de 4,5% y un superávit externo de 3,5% del producto. “En este caso, el país se benefició por el incremento de los precios de los ‘commodities’ agrícolas como maíz, trigo y soya. No obstante, su problema se enfoca en el déficit fiscal de 5,2% del PBI”, comentó Chávez.

En el caso de México, obtuvo un puntaje de -8,0, ocupando el cuarto lugar, siendo su proyección de crecimiento 6,2% para este año y un balance externo igual a cero, pero una inflación de 5,9% y un déficit fiscal de 4,2% del producto, afectan a su IPM.

En tanto Chile, con un resultado de -13,9, se sitúa quinto en la región donde sus fortalezas están enfocadas en su crecimiento proyectado de 11%, pero afectado por un desempleo cercano al 10%, así como déficit tanto fiscal (-7,9%) como externo (-2,5%) ambos expresados como porcentaje del producto.

Por último, las economías de menor performance durante el 2021 fueron Argentina (-56,8) y Venezuela (-2.751,3), ahogadas, sobre todo, por una alta inflación. Colombia (-24,1) y Brasil (-23,1) también han quedado bastante rezagadas en el IPM por las tasas de desempleo de dos dígitos, según la información del Fondo Monetario Internacional.

Los resultados obtenidos no marcan la tendencia que seguirá la economía en el largo plazo. Perú es el quinto entre diez países con mayor PBI per cápita de la región y representa poco más del 50% del líder de la región que es Chile. Como país necesitamos una estrategia de largo plazo sustentada en una mayor competitividad y productividad no solo para lograr una mejor performance macroeconómica, sino un crecimiento sostenido y así alcanzar un mayor nivel de desarrollo y bienestar.

