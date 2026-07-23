Rodolfo Ojeda, presidente del gremio, sostuvo que las perspectivas son positivas, aunque con cautela debido a que las familias vienen mostrando una mayor disposición al consumo. Foto: GEC.
Rodolfo Ojeda, presidente del gremio, sostuvo que las perspectivas son positivas, aunque con cautela debido a que las familias vienen mostrando una mayor disposición al consumo. Foto: GEC.
Por Redacción EC

Con motivo de la campaña de Fiestas Patrias, el Gremio de la Pequeña Empresa de la Cámara de Comercio de Lima (CCL) estimó que las ventas del sector registrarán un crecimiento moderado de entre 5% y 8% respecto al mismo periodo del año anterior.

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