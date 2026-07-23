Con motivo de la campaña de Fiestas Patrias, el Gremio de la Pequeña Empresa de la Cámara de Comercio de Lima (CCL) estimó que las ventas del sector registrarán un crecimiento moderado de entre 5% y 8% respecto al mismo periodo del año anterior.

Este desempeño estaría respaldado por una recuperación gradual del consumo interno y por el fortalecimiento de las estrategias comerciales y digitales que las pymes vienen implementando para responder con mayor agilidad a las preferencias de los consumidores. Rodolfo Ojeda, presidente del gremio, sostuvo que las perspectivas son positivas, aunque con cautela debido a que las familias vienen mostrando una mayor disposición al consumo.

“Para aprovechar este escenario, las pymes han fortalecido sus canales de venta digital, además vienen optimizando la atención al cliente y desarrollando estrategias comerciales con el fin de adaptarse con mayor rapidez a las condiciones del mercado”, remarcó.

Para estas Fiestas Patrias, el Gremio de la Pequeña Empresa de la CCL estimó que los rubros con mejores perspectivas serán comercio, gastronomía, turismo interno, confecciones, calzado, tecnología y servicios. Este desempeño estaría impulsado por una mayor demanda de prendas de vestir, productos para el hogar, equipos tecnológicos, viajes, restaurantes y experiencias recreativas, impulsadas por mayor liquidez de las familias tras el pago de gratificaciones y aguinaldos de julio.

“Hoy el consumidor busca buenas ofertas, calidad y una buena experiencia de compra. Las pequeñas empresas han entendido eso y están apostando por innovar y ofrecer un mejor servicio para diferenciarse”, subrayó.

Gasto promedio

Además, indicó que la recuperación del consumo permitirá que el ticket promedio se ubique entre los S/250 y S/450 por hogar, dependiendo del nivel de ingresos y el tipo de compra, favorecido, además, por una mayor oferta de promociones.

Para fortalecer sus resultados durante la campaña, Rodolfo Ojeda señaló que las pymes continúan apostando por el uso de redes sociales, comercio electrónico, delivery, promociones, facilidades de pago y alianzas comerciales. Asimismo, cada vez incorporan más herramientas digitales para conocer mejor el comportamiento de sus clientes, optimizar la gestión de inventarios y mejorar la eficiencia de sus operaciones.

Más empleo temporal

La campaña también tendría un efecto positivo sobre el mercado laboral. El Gremio de la Pequeña Empresa estimó que las contrataciones temporales crecerían entre 8 % y 12 %, principalmente en los sectores comercio, restaurantes, hoteles, transporte, logística, confecciones y producción de alimentos.

“Las pequeñas empresas siguen siendo el principal motor del empleo en el país. Cuando una pyme vende más, también tiene mayores posibilidades de contratar más trabajadores y dinamizar las economías locales”, afirmó Rodolfo Ojeda.

Finalmente, el gremio señaló que mantener un entorno económico estable, fortalecer la seguridad ciudadana y evitar interrupciones en la cadena logística serán factores determinantes para que las pymes puedan aprovechar plenamente esta campaña, una de las más importantes del año.