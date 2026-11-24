Una nueva ampliación del Registro Integral de Formalización Minera (Reinfo) no debería estar sobre la mesa, esa es la posición de la Cámara de Comercio de Lima (CCL), cuyo presidente, Raúl Barrios, considera que el mecanismo ya cumplió su ciclo y que el país debe concentrarse en aprobar e implementar la Ley de la Pequeña Minería y Minería Artesanal (Mape).

En entrevista con este Diario durante Cade Ejecutivos 2026 realizado en Urubamba, Cusco, el representante gremial cuestionó los intentos de algunas bancadas de extender nuevamente la vigencia del Reinfo y sostuvo que el proceso de formalización debe avanzar hacia un nuevo esquema, con mayores responsabilidades para los mineros y acompañamiento del Estado.

“El Reinfo ya no puede ir más. Parece que fue hecho para que nadie se [formalice]. Es sumamente complicado”, afirmó Barrios. A su juicio, uno de los principales obstáculos es la exigencia de contar con un contrato firmado por el titular de la concesión minera, un trámite que considera difícil de cumplir para parte de los pequeños productores.

El dirigente también cuestionó el papel que han desempeñado los gobiernos regionales en el proceso. Advirtió que mantener el registro sin cambios prolongaría una situación en la que, según sostuvo, quienes permanecen en él pueden generar daños ambientales sin asumir responsabilidades.

Frente a los pedidos de volver a extender la vigencia del Reinfo, Barrios aseguró que el empresariado se opondrá a una nueva prórroga. “En la CCL tenemos un 70% de pequeñas y medianas empresas y también tenemos el sector de mineros. No vamos a aceptar que se prorrogue el Reinfo de ninguna manera”, indicó.

Durante Cade Ejecutivos 2026, el presidente de la Cámara de Comercio de Lima cuestionó los intentos de extender el registro de mineros informales y pidió avanzar con la ley Mape.

Ley Mape

Para el presidente de la CCL, la discusión no debería centrarse únicamente en cerrar el Reinfo, sino en poner en marcha los mecanismos que permitan a los pequeños mineros incorporarse a la formalidad. En ese sentido, destacó dos cambios que contempla la propuesta de ley Mape, facilitar el acceso a cuentas bancarias y trasladar al Ministerio de Energía y Minas (Minem) un papel más activo en el acompañamiento del proceso.

Sobre el primer punto, explicó que permitir que los mineros artesanales e informales accedan a cuentas en el Banco de la Nación contribuiría a reducir el uso de efectivo en la comercialización del oro y a mejorar la trazabilidad de las operaciones. En su opinión, habilitar depósitos y pagos a través del sistema financiero también reduciría los riesgos de robos y extorsiones asociados al traslado de dinero.

El segundo cambio apunta a que el Minem acompañe directamente a los pequeños productores en los trámites necesarios para formalizarse. Barrios comparó este esquema con el apoyo que brinda Proinversión a los inversionistas que desarrollan proyectos mediante asociaciones público-privadas: un funcionario los orienta para obtener permisos y evitar que sus iniciativas queden detenidas por trabas administrativas.

Barrios añadió que el acompañamiento también permitiría atender casos de productores que cuentan con autorización verbal del titular de la concesión, pero carecen de un contrato escrito. Agregó que facilitar ese proceso es parte de la transición que debe impulsar la ley Mape.

Sin embargo, descartó que esa transición justifique mantener indefinidamente el Reinfo. “En el Perú las medias cosas no funcionan. Los cambios tienen que ser radicales y la gente tiene que entender que se tiene que inscribir en la ley Mape”, afirmó.

Durante Cade Ejecutivos 2026, el presidente de la Cámara de Comercio de Lima cuestionó los intentos de extender el registro de mineros informales y pidió avanzar con la ley Mape.

Obras pendientes e impacto del FEN

Respecto a la preparación del país ante el fenómeno de El Niño, Barrios consideró que las autoridades regionales y locales tienen una responsabilidad central en la prevención, pues, según dijo, no ejecutaron oportunamente las obras previstas después de los eventos del 2017.

“Esta es responsabilidad de los gobiernos regionales, de los gobernadores y los alcaldes, porque no han hecho nada desde el año 2017”, manifestó Barrios.

El presidente de la CCL sostuvo que el plan de reconstrucción elaborado con apoyo del Gobierno británico requería S/22.000 millones, pero que solo se destinaron S/11.000 millones, por lo que las obras se habrían ejecutado al 51%.

A su juicio, de haberse completado esos trabajos, hoy existirían mejores condiciones para enfrentar las lluvias y posibles desbordes de ríos, particularmente en Piura. Pese a ello, Barrios consideró que el país cuenta actualmente con mejores herramientas para responder a una emergencia que en episodios anteriores. Entre ellas mencionó la disponibilidad de puentes Bailey y maquinaria, que permitirían reponer con mayor rapidez la conectividad vial si las lluvias afectan carreteras o infraestructura.

Durante Cade Ejecutivos 2026, el presidente de la Cámara de Comercio de Lima cuestionó los intentos de extender el registro de mineros informales y pidió avanzar con la ley Mape.

El dirigente también destacó dos medidas que, según señaló, se impulsaron a partir de las lecciones del fenómeno El Niño del 2017. La primera es la normativa que facilita el cabotaje, una alternativa para trasladar mercancías por vía marítima cuando las carreteras presentan interrupciones.

La segunda está relacionada con la agilización de las donaciones provenientes del extranjero. Barrios recordó que, durante la emergencia anterior, medicamentos enviados desde Estados Unidos no pudieron salir de Aduanas porque no contaban con el registro sanitario peruano exigido por las autoridades. Según explicó, la nueva disposición permitiría agilizar la entrega de este tipo de ayuda.

TUUA de conexión internacional

La operación del aeropuerto internacional Jorge Chávez también fue cuestionada por el representante de la CCL. Barrios sostuvo que los problemas registrados inicialmente en los controles migratorios cuando el nuevo aeropuerto empezó a operar respondieron, principalmente, a deficiencias de organización y gestión.

Según relató, el terminal contaba con 33 casetas de Migraciones, pero no todas estaban operativas por falta de personal. Tras reuniones con las autoridades y pronunciamientos públicos de la CCL, aseguró que se incrementó la disponibilidad de trabajadores y que las colas disminuyeron.

El dirigente también cuestionó el cobro de la Tarifa Unificada de Uso de Aeropuerto (TUUA) de transferencia internacional, que ha generado diferencias entre el concesionario Lima Airport Partners (LAP) y las aerolíneas. Para Barrios, el cobro no debería aplicarse porque, según su interpretación, no estaba contemplado en el contrato original de concesión.

“La tasa no se debería cobrar porque no estuvo en el contrato original. Esta es una adenda que firmaron Ositrán con el concesionario, con la cual nosotros no estamos de acuerdo”, concluyó.