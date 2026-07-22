La Cámara de Comercio de Lima (CCL) expresó su preocupación por la orientación del crédito suplementario por S/9.596 millones, aprobado por el Congreso a propuesta del Poder Ejecutivo, al considerar que no responde a las principales necesidades del país ni prioriza las inversiones estratégicas que permitan mejorar la competitividad, cerrar brechas de infraestructura y proteger a la población frente a futuros desastres naturales.

Si bien el crédito suplementario contempla diversas asignaciones para bonos, transferencias y gastos operativos, la CCL advirtió que el país continúa privilegiando el gasto corriente sobre la inversión pública de alto impacto, en un contexto en el que persisten importantes carencias en salud, educación, seguridad ciudadana, transporte e infraestructura logística.

“Especial preocupación genera el reducido monto destinado a la prevención del fenómeno de El Niño. Del total aprobado, apenas alrededor de S/360 millones corresponden a acciones relacionadas con la prevención de desastres y emergencias, cifra claramente insuficiente frente a los riesgos que enfrenta el país y a las enormes pérdidas económicas y sociales que estos eventos generan”, señaló la CCL.

Asimismo, señaló que, si bien se incorporan autorizaciones para que la Autoridad Nacional de Infraestructura (ANIN) ejecute nuevos proyectos, en varios casos no se asignan recursos específicos, lo que limita su impacto inmediato. Del mismo modo, las inversiones previstas para algunos proyectos de educación y transporte resultan insuficientes frente a las necesidades nacionales.

La Cámara de Comercio de Lima consideró indispensable que los recursos públicos se orienten prioritariamente a obras que impulsen el crecimiento económico, fortalezcan la competitividad y mejoren la calidad de vida de los peruanos.

En ese sentido, la CCL exhortó al nuevo Gobierno y al nuevo Congreso de la República, tanto a la Cámara de Diputados como al Senado, a adoptar mejores criterios en los próximos créditos suplementarios y modificaciones presupuestarias, priorizando inversiones de alto impacto social y económico orientadas a fortalecer la infraestructura nacional, mejorar los servicios públicos esenciales y preparar al país frente al fenómeno de El Niño y otros eventos climáticos extremos.