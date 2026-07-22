La CCL exhortó al nuevo Gobierno y al nuevo Congreso de la República, tanto a la Cámara de Diputados como al Senado, a adoptar mejores criterios en los próximos créditos suplementarios y modificaciones presupuestarias. (Foto: Andina)
La CCL exhortó al nuevo Gobierno y al nuevo Congreso de la República, tanto a la Cámara de Diputados como al Senado, a adoptar mejores criterios en los próximos créditos suplementarios y modificaciones presupuestarias. (Foto: Andina)
Por Redacción EC

La Cámara de Comercio de Lima (CCL) expresó su preocupación por la orientación del crédito suplementario por S/9.596 millones, aprobado por el Congreso a propuesta del Poder Ejecutivo, al considerar que no responde a las principales necesidades del país ni prioriza las inversiones estratégicas que permitan mejorar la competitividad, cerrar brechas de infraestructura y proteger a la población frente a futuros desastres naturales.

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