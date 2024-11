Roberto de la Tore, presidente de la Cámara de Comercio de Lima (CCL), resaltó la importancia del Megapuerto de Chancay, obra que se inauguró este 14 de noviembre en el marco de la APEC 2024. Además, se refirió al impuesto que tendrá la Zona Económica Especial de Chancay y la postura de la CCL sobre la elección del nuevo directorio de Petro-Perú. De la Tore converso con El Comercio durante el APEC CEO Summit, realizado en el Gran Teatro Nacional.

Hay diferentes propuestas respecto al pago del Impuesto a la Renta en lo que será la Zona Económica Especial del Puerto de Chancay. Hay una propuesta del Gobierno de 0%; sin embargo, el ministro Arista mencionó que la aplicación de este impuesto podría llegar al 15%. ¿Cómo toma la CCL estas propuestas y cuál diría que es la mejor en términos de atraer inversión?

Es una muy buena noticia que se inaugure el puerto de Chancay. Puede convertir al Perú en un hub regional de logística, es una inversión 100% privada –como todos sabemos de uso público– y definitivamente va a ayudar a mejorar la competitividad logística del país.

Solamente que se reduzcan 10 días el tránsito entre Callao y Shanghai te hace mucho más competitivo logísticamente hablando. Por otro lado, la idea de Chancay es que pueda recibir carga de la región. Es una super obra que va a ayudar al país, pero tampoco es, como he dicho alguna vez, una varita mágica. El aumento de la carga va a depender de otras cosas: que se incrementen las exportaciones, nuevos productos. El APEC va ayudar, para eso tienes que crear toda la infraestructura, carreteras, un complejo policial que todavía no está hecho. Hay muchas cosas por hacer.

Ahora Chancay ha mostrado la disposición, la voluntad de tener una Zona Económica Especial, esto está en un proyecto de ley en el Congreso que se está discutiendo, se vio en el Pleno hace un par de semanas. Como Cámara de Comercio de Lima lo apoyamos definitivamente porque es una herramienta que está comprobada en el mundo que atrae inversiones y genera empleo.

Hay que tener en cuenta también, que tanto por la guerra comercial China-Estados Unidos, la ruptura de la cadena logística, la pandemia, etcétera, ya empezaron a salir ciertas inversiones de Asia hacia la región, porque la idea es acercar la fábrica, la producción a nuestra región. Así, de alguna manera atraes estas inversiones a través de Zonas Económicas Especiales. De hecho, el Banco Interamericano habla de que aproximadamente US$70.000 millones vendrían a la región, que ya lo está aprovechando México, Costa Rica y República Dominicana.

Respecto a este pago del Impuesto a la Renta, efectivamente es lógico que tener un 0% de pago atrae inversiones, pero en términos de recaudación, hay una limitación respecto al ingreso al fisco.

Ahora estas inversiones no se tienen, vas a cobrar 29,5% de 0. Por otro lado, hay estudios que han hecho Costa Rica, República Dominicana y Colombia, que por cada dólar te retorna siete dólares en otros impuestos. El mínimo retorno que hay en los estudios que se han hecho es de tres dólares por cada dólar.

Al final el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) no va a dejar de recibir ingresos. Al contrario, está demostrado que vas a recibir más cuando esto se desarrolle. Otra parte importante hablando de los beneficios tributarios, es que las zonas económicas tienen dos beneficios: la parte de aduanera porque ingresan y salen productos y no haces trámites, y la parte en que tienes que tener incentivos tributarios.

¿Cómo lo vemos nosotros? Estamos compitiendo con la región, y en la región todos están en 0%, excepto Colombia. Ellos han ido subiendo gradualmente su impuesto. Ecuador acaba de sacar su ley en diciembre del 2023 está con 0%, Costa Rica también, Centroamérica está con 0%, Uruguay también está en 0%, estos países lo tienen de manera eterna.

Entonces acá hay dos temas. Primero, en Perú las zonas más económicas especiales que se llaman zonas especiales de desarrollo como Paita, Matarán, etc, están en 0%. Ya Perú lo tiene hace años, pero son del Estado y no ha funcionado. Ahora lo que se quiere crear son zonas económicas especiales privadas.

Adicional a eso, es que tú vas a entrar a competir a la región y si en la región están en 0%, tienes que entrar ahí, pero puedes hacerlo de manera gradual, unos 5 años que estés en 0% y vas subiendo, incluso se puede llegar a ese 15% que el MEF plantea y que se están basando en la OCDE que va a fijar un un impuesto mínimo global para las grandes transnacionales. No planteamos que se quede en cero eternamente.

El ministro de Desarrollo e Inclusión Social ha mencionado que la propuesta del gobierno es 0% del impuesto entre los 5 y 10 años. ¿Ustedes están a favor de esta propuesta?

Sí, claro. Al final están cambiando la posición. El dictamen que se aprobó era del Congreso, pero el Ejecutivo también participa en las conversaciones, se reúnen y tratan de consensuar algunas cosas.

Lo que se había entendido es que el Ejecutivo iba a enviar un nuevo proyecto.

Lo ha enviado, se está trabajando, se está discutiendo y viendo las correcciones, pero si han cambiado de posición bienvenidos. Estaría alineado con lo que los gremios empresariales estamos solicitando. Adicionalmente al beneficio tributario hay cosas más importantes como sacar una ley que sea competitiva y que pueda traer inversiones.

En el dictamen también habían disposiciones que tenía el MEF respecto al área mínima que debería tener la Zona Económica Especial. Estaban planteando en 140 hectáreas, el único que podría cumplir es Chancay y quizás Ancón el día que se concesione, pero condenarías a las regiones del país a que puedan desarrollar Zonas Económicas Especiales porque la experiencia en el mundo hace que una zona para que la completes, no pase de 20 hectáreas. Entonces la propuesta es un área demasiado extensa y grande.

Lo que estamos planteando es que no coloquen un área mínima, lo cual no significa que vas a hacer una Zona Económica Especial de 5 metros cuadrados, sino cómo se van a presentar proyectos que el Ejecutivo lo va a hacer, la idea es que haya una comisión que pueda liderar. Esa comisión decidirá si tu proyecto está bien. Lo importante en estos proyectos es que haya compromisos de inversión y de empleo, si las empresas que solicitan ser usuarias de esa Zona Económica Especial no cumplen con esos compromisos de inversión y empleo, simplemente pierden los beneficios.

¿Cómo toman está no concordancia por parte del ministro de Economía y del ministro de Desarrollo e inclusión Social? Mientras que una propuesta es 0% entre 5 y 10 años, para luego subir el IR de manera gradual, la propuesta del MEF era comenzar en 5% y elevarlo progresivamente a lo que recomienda la OCDE.

No conozco los detalles de la posición que han dado, de repente lo han conversado y están reconsiderando o no se han puesto de acuerdo. La verdad, no podría decir qué ha pasado. Esperemos a que el MEF se pronuncie para saber si mantiene su posición o no.

Además, tenemos otro actor que es el Ministerio de Comercio Exterior que también apoya a que salgan las Zonas Económicas Especiales, el MEF nunca ha estado a favor de este tema. Ahora con el tema de Chancay han cambiado su posición, pero lo que hay que hacer es no pensar solo en Chancay, tiene que haber una ley marco país y además no solo pensar en productos sino también en servicio, que están creciendo más.

Sobre Petro-Perú, se ha conocido el nombre de los nuevos directores y también hubo dos renuncias. ¿Cuál es la posición de la Cámara de Comercio de Lima respecto al nuevo directorio Petro-Perú y a la elección, además del presidente y gerente general?

Es una pésima señal que hayan nombrado a personas que están cuestionadas. No era la persona idónea para ocupar el cargo, tiene una posición muy estatista [sobre Alejandro Narváez, presidente del directorio de Petro-Perú].

También, está cuestionado el gerente general [Óscar Vera] que viene de los sindicatos de los trabajadores, cuando fue ministro ya estaba cuestionado, es una pésima señal. Además, el hecho de que hayan renunciado dos directores ya te da una alerta.

Nos preocupa mucho porque es una empresa que ya no se le puede seguir inyectando dinero así de simple, es dinero de todos nosotros, de todos los peruanos, es una empresa que tiene que reestructurarse. El directorio anterior ya hizo los planteamientos, entonces se tienen que tomar decisiones sobre eso, aparentemente al poner estas personas, no dan esa señal correcta que uno quisiera.