Roberto De La Tore, presidente de la Cámara de Comercio de Lima (CCL) resaltó la aprobación de la Ley Marco de Zonas Económicas Especiales Privadas (ZEEP) por parte del Congreso de la República y destacó que estas áreas serán una oportunidad para atraer inversiones, generar miles de empleos y dinamizar las economías regionales.

El titular del gremio remarcó que, de acuerdo con experiencias internacionales, las ZEEP pueden llegar a representar entre 3% y 11% del PBI de un país, como sucede en China, Costa Rica, Uruguay y República Dominicana.

Newsletter exclusivo para suscriptores Maro Villalobos te revela antes que nadie las claves del mundo económico y empresarial, cada sábado.

“En República Dominicana, las más de 90 zonas especiales generan más del 67 % de sus exportaciones y han permitido crear 198 000 empleos; en Colombia, se han creado más de 180 000 empleos; mientras que en Uruguay han contribuido con más de 21 000 puestos de trabajo”, detalló De La Tore.

El representante empresarial se pronunció luego que el Congreso de la República aprobó por insistencia, en segunda votación, la autógrafa que establece el tratamiento especial en materia tributaria y aduanera para la creación y el desarrollo de las ZEEP, señalando que la CCL participó activamente en su elaboración.

No obstante, De la Tore señaló que el desarrollo de las ZEEP será limitado si es que el Estado no mejora condiciones como la seguridad interna y la infraestructura logística.

MÁS INFORMACIÓN: Expertos advierten que las empresas deben acelerar su preparación para cumplir estándares globales de sostenibilidad



“Necesitamos formar técnicos y profesionales calificados que puedan ocupar los nuevos puestos formales y mejor remunerados que se generarán en estas zonas. Es una gran oportunidad para que se puedan preparar los jóvenes tal como ha sucedido en otros países. Este mecanismo puede impulsar al país hacia su desarrollo sostenible y descentralizado”, agregó el presidente de la Cámara de Comercio de Lima.