Para la CCL, la visita del Papa León XIV también generará oportunidades para que las pequeñas empresas desarrollen nuevos productos y servicios vinculados al turismo religioso y cultural. (Foto de Alberto PIZZOLI / AFP).
Para la CCL, la visita del Papa León XIV también generará oportunidades para que las pequeñas empresas desarrollen nuevos productos y servicios vinculados al turismo religioso y cultural. (Foto de Alberto PIZZOLI / AFP).
/ ALBERTO PIZZOLI
Por Redacción EC

La visita del Papa León XIV al Perú, prevista entre el 11 y 16 de noviembre, podría generar un movimiento económico de entre S/700 millones y S/1.200 millones e impulsar las ventas de las pequeñas y medianas empresas (pymes) entre 20% y 40%, principalmente en las seis ciudades programadas en su recorrido, proyectó Rodolfo Ojeda, presidente del Gremio de la Pequeña Empresa de la Cámara de Comercio de Lima (CCL).

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