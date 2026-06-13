Cementos Pacasmayo presentó su Memoria Integrada 2025 y aprovechó la ocasión para mostrar una evolución en su visión de negocio: pasar de una lógica centrada únicamente en la construcción a una enfocada en la habitabilidad, entendida como la mejora integral de la calidad de vida de las personas y comunidades.

Durante la presentación, la gerente de Sostenibilidad de la compañía, Claudia Bustamante, destacó que la sostenibilidad no es un esfuerzo paralelo al negocio, sino parte de su esencia. “La sostenibilidad en Pacasmayo es la forma en la que hacemos negocios. El éxito no se medirá en la cantidad de bolsas de cemento que vendemos, sino en el cambio real y en el bienestar de las personas”, señaló.

La ejecutiva resaltó algunos de los principales avances alcanzados en 2025, entre ellos que el 100% de las operaciones cuenta con procesos de debida diligencia en derechos humanos, la evaluación socioambiental de todos los nuevos proveedores y la reducción de más de 90.000 toneladas de CO2. Además, la empresa reforestó 28,2 hectáreas y reutilizó 3.743 metros cúbicos de agua tratada.

Pacasmayo también destacó sus resultados en reputación corporativa, al ubicarse por tercer año consecutivo entre las diez empresas con mejor reputación del país y mantener el liderazgo del sector cementero por décimo año consecutivo.

La cementera presentó su Memoria Integrada 2025 y destacó avances en sostenibilidad, gobierno corporativo y experiencia del cliente. / Alexis Huaccho

Del cemento a la habitabilidad

Uno de los anuncios centrales estuvo a cargo de Daniel Chamochumbi, gerente de Innovación, quien explicó que la compañía viene impulsando un cambio de paradigma para entender mejor las necesidades de las familias peruanas.

“Estamos transicionando de estar en un negocio de construcción a pasar a un negocio de habitabilidad”, afirmó. Según explicó, el cambio responde a una realidad estructural del país: alrededor del 70% de las viviendas en el Perú son autoconstruidas y una familia puede tardar hasta 16 años en completar su vivienda. Durante gran parte de ese proceso, las familias enfrentan condiciones de precariedad, dificultades de acceso al financiamiento y falta de acompañamiento técnico.

“Pacasmayo aparece recién en el año 12 de ese proceso, cuando entra el cemento. Queremos enfocarnos también en esa década previa en la que las familias estuvieron solas”, comentó Chamochumbi.

La nueva visión busca abordar desafíos vinculados al financiamiento, la mejora progresiva de las viviendas, la capacitación de maestros de obra y el desarrollo de infraestructura en las comunidades donde operan.

La cementera presentó su Memoria Integrada 2025 y destacó avances en sostenibilidad, gobierno corporativo y experiencia del cliente.

Impacto social y obras por impuestos

Entre las iniciativas destacadas figura el programa “Sueños en Concreto”, orientado a reemplazar pisos de tierra por pisos de cemento en hogares vulnerables. Durante el 2025 se ejecutaron más de 1.000 intervenciones y la meta es mantener al menos ese ritmo anual hasta 2030.

Asimismo, la empresa alcanzó un año récord en inversión mediante el mecanismo de Obras por Impuestos, con cerca de S/29 millones destinados a proyectos de infraestructura.

Bustamante señaló que el concepto de habitante permite ampliar la mirada sobre el desarrollo. “No es solo la vivienda. También es la infraestructura, la transitabilidad y el entorno donde viven las personas. Necesitamos que esa persona progrese de manera integral”, sostuvo.

Los ejecutivos también remarcaron la necesidad de reducir trabas burocráticas y fortalecer la ejecución pública para acelerar proyectos de infraestructura y vivienda. En esa línea, consideraron clave que el sector privado participe activamente en la discusión de políticas públicas y en la búsqueda de soluciones para cerrar brechas de desarrollo.