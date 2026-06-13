Por Fiorella Gil Mena

Cementos Pacasmayo presentó su Memoria Integrada 2025 y aprovechó la ocasión para mostrar una evolución en su visión de negocio: pasar de una lógica centrada únicamente en la construcción a una enfocada en la habitabilidad, entendida como la mejora integral de la calidad de vida de las personas y comunidades.

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