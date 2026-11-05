Cenco Malls, brazo inmobiliario del Grupo Cencosud, que en el Perú cuenta con Cenco La Molina, Cenco Lima Sur y Cenco Mall Arequipa, continúa avanzando en sus planes de expansión en el mercado peruano. Dos de sus nuevos proyectos más esperados son los centros comerciales en Lima que se ubicarán en Miraflores y San Juan de Lurigancho (SJL).

En el caso del proyecto de Cenco Miraflores, la compañía señaló que se encuentra a la espera de las aprobaciones correspondientes por parte de las autoridades. Asimismo, Agustín Letelier, CFO de Cenco Malls, señaló que espera tener novedades sobre este nuevo ‘mall’ durante el próximo año.

Por su parte, el esperado proyecto de centro comercial en San Juan de Lurigancho continúa en proceso de obtención de permisos y de afinamiento del propio proyecto, adelantó Letelier. El ejecutivo destacó que se trata de una ubicación muy atractiva, aunque precisó que todavía no se ha anunciado una fecha exacta de apertura ni el inicio de su construcción. “Es una muy buena ubicación”, resaltó.

El proyecto de San Juan de Lurigancho se está afinando.

Estos avances se producen en un contexto en el que Cenco Malls busca ampliar su presencia en sus mercados de operación. En Perú, uno de sus principales focos actuales es la consolidación de Cenco La Molina, que durante el tercer trimestre ha incorporado nuevas propuestas de gastronomía y entretenimiento. Entre ellas destacan un nuevo cine y el mirador de La Molina.

Un plan de inversiones de 310.000 m²

A nivel regional, Cenco Malls mantiene un plan de inversiones que contempla incorporar 310.000 m² de superficie bruta arrendable (GLA, por sus siglas en inglés). De ese total, 106.200 m² corresponden a proyectos que actualmente se encuentran en ejecución, lo que representa el mayor portafolio de proyectos en construcción de la industria, comentó el ejecutivo durante la presentación de resultados de la compañía.

¿Podríamos ver proyectos de multifamily o un outlet de Cenco Malls en el Perú? Letelier indicó que ahora han lanzado recién su primer formato de outlet en Santiago pero que no descartan que pueda llegar a Perú, Colombia o Argentina, pero que sí se podrían ejecutar en otros países. “Seguimos en la búsqueda de nuevas oportunidades de inversión en el Perú, dado los buenos resultados”, dijo.

Entre las iniciativas en desarrollo que realiza el holding fundado por Horst Paulmann a nivel regional figuran la expansión de Cenco Rancagua, Premium Outlet Maipú y el primer proyecto multifamily de la empresa en Cenco La Florida, además de la transformación y ampliación de otros activos en Chile.

El CEO de Cenco Malls, Sebastián Bellocchio, destacó que la compañía registró un crecimiento de doble dígito en sus resultados y una expansión de márgenes en Chile, Perú y Colombia por segundo trimestre consecutivo.

Cenco La Molina.

Asimismo, señaló que la superficie arrendada aumentó en 119.000 m² durante el último año y que más de 30.000 m² entregados se encuentran todavía en proceso de maduración, por lo que su contribución a los resultados se reflejaría progresivamente en los próximos trimestres.

Resultados regionales al tercer trimestre

A la par de sus planes de expansión, Cenco Malls reportó un crecimiento de 29,1% en su utilidad neta durante el tercer trimestre del 2026, hasta alcanzar los 129.445 millones de pesos chilenos. Sus ingresos consolidados sumaron 105.960 millones pesos chilenos, lo que representó un incremento de 14,8% frente al mismo período del año anterior, mientras que el Ebitda ajustado aumentó 15,7%, según el comunicado de resultados de la compañía.

El desempeño estuvo impulsado por la incorporación de nuevas superficies y el crecimiento de distintas líneas de negocio. Entre estas últimas, destacaron los ingresos de oficinas, que aumentaron 31,9% interanual, y los de estacionamientos (parking), que avanzaron 29,9%.

En términos operacionales, la compañía registró una tasa de ocupación de 96,8% en sus centros comerciales. Las visitas superaron los 39 millones de personas durante el trimestre, un crecimiento de 15,9% frente al mismo periodo del 2025, mientras que las ventas de los locatarios aumentaron 4,5%, hasta totalizar en 1.225,864 millones pesos chilenos.

La empresa indicó que tanto las visitas como las ventas de los locatarios registraron avances en Chile, Perú y Colombia.