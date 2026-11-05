Cenco Malls, brazo inmobiliario del Grupo Cencosud, que en el Perú cuenta con Cenco La Molina, Cenco Lima Sur y Cenco Mall Arequipa. (Foto: Cenco Malls)
Cenco Malls, brazo inmobiliario del Grupo Cencosud, que en el Perú cuenta con Cenco La Molina, Cenco Lima Sur y Cenco Mall Arequipa. (Foto: Cenco Malls)
Por Redacción EC

Cenco Malls, brazo inmobiliario del Grupo Cencosud, que en el Perú cuenta con Cenco La Molina, Cenco Lima Sur y Cenco Mall Arequipa, continúa avanzando en sus planes de expansión en el mercado peruano. Dos de sus nuevos proyectos más esperados son los centros comerciales en Lima que se ubicarán en Miraflores y San Juan de Lurigancho (SJL).

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