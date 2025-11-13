Cencosud anunció que su tienda de Wong La Molina, ubicada en la AV. Raúl Ferrero, fue ampliada introduciendo distintas novedades para una mejor experiencia destacando Wong Bistró, nuevo espacio gastronómico.

Se trata de un espacio con seis estaciones de comida: carnes. mediterráneo, marino, saludable, sandwiches y pizzas, preparadas al momento.

Esta ampliación también incluye una panadería abierta, donde los clientes pueden apreciar la elaboración artesanal de panes y pasteles; un Vivero Wong, con un amplio surtido de flores y plantas; una zona de frutas y verduras más extensa y de fácil recorrido, con un mayor número de marcas exclusivas.

“En Cencosud estamos comprometidos con servir de forma extraordinaria en cada momento, y en un sector tan dinámico como el retail la experiencia del cliente es lo que nos impulsa. La ampliación de Wong La Molina responde a brindar una propuesta de valor cada vez más cercana, donde la calidad y la modernidad guían nuestros pasos. Clientes y vecinos del distrito van a poder disfrutar de espacios originales con el clásico sello de excelencia en el servicio que caracteriza a Wong de Cencosud”, indicó Fernando Ureta, Gerente País de Cencosud Perú.

La compañía agregó que está ampliación refleja el compromiso con el crecimiento del país, apostando por proyectos únicos.