Cencosud anunció hoy la adquisición del 100% de Makro Supermayorista en Colombia.La transacción, realizada a través de su filial Cencosud Internacional SpA, contempla una inversión aproximada de US$158 millones, financiada totalmente con recursos propios.

Esta incorporación de Makro permitirá a Cencosud ampliar su presencia en el país, sumando el formato mayorista a su operación y generando oportunidades de sinergias operacionales, logísticas y comerciales.

“La compra de Makro representa una oportunidad para fortalecer nuestra operación en Colombia y ampliar nuestra propuesta para clientes que buscan soluciones mayoristas, con foco en servicio, surtido y competitividad” señaló Ramiro Ortiz, Gerente País de Cencosud en Colombia.

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En Colombia, la incorporación de Makro abre nuevas oportunidades de crecimiento en un segmento con alto potencial, ampliando la propuesta de valor para clientes profesionales y emprendedores.

Cabe precisar que el cierre de la transacción está sujeto a condiciones habituales para este tipo de operaciones, incluyendo la aprobación de la Superintendencia de Industria y Comercio de Colombia.