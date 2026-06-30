El cierre de la transacción está sujeto a condiciones habituales para este tipo de operaciones, incluyendo la aprobación de la Superintendencia de Industria y Comercio de Colombia. Foto: GEC.
El cierre de la transacción está sujeto a condiciones habituales para este tipo de operaciones, incluyendo la aprobación de la Superintendencia de Industria y Comercio de Colombia. Foto: GEC.
Por Redacción EC

Cencosud anunció hoy la adquisición del 100% de Makro Supermayorista en Colombia.La transacción, realizada a través de su filial Cencosud Internacional SpA, contempla una inversión aproximada de US$158 millones, financiada totalmente con recursos propios.

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