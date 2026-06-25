Cencosud anunció hoy que, a través de su subsidiaria integral Cencosud Brasil Comercial Ltda., firmó un acuerdo para la adquisición del 100% de las operaciones de St. Marche, una de las principales cadenas de supermercados premium del estado de São Paulo.

La transacción representa un nuevo avance en la estrategia de Cencosud en Brasil, fortaleciendo su presencia en formatos de mayor valor agregado y diferenciación en el principal mercado consumidor de la región.

La cadena opera 32 tiendas en el estado de São Paulo y ciudades cercanas, incluyendo el icónico Emporio Santa María, y cuenta con un centro de distribución propio de 7.500 m². En los últimos doce meses finalizados en marzo de 2026, St. Marche registró ventas superiores a R$1.078 millones (aproximadamente US$216 millones), impulsadas por una base de clientes fiel, de alto poder adquisitivo, y por una propuesta de valor que la posiciona como referente en el segmento premium de retail alimentario en Brasil.

Cencosud destacó el sólido posicionamiento de la marca y la calidad de su propuesta, reforzando su confianza en el potencial de crecimiento y desarrollo de la operación en el largo plazo.

El cierre de la transacción está sujeto a las condiciones habituales, incluyendo la finalización del proceso de reorganización judicial en curso por parte del vendedor y la aprobación del Consejo Administrativo de Defensa Económica (Cade).

La operación será financiada mediante la realocación de capital proveniente de desinversiones recientes en Brasil, en línea con la disciplinada estrategia de asignación de capital de la compañía.