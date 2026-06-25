St. Marche es una de las principales cadenas de supermercados premium del estado de São Paulo. Foto: GEC.
St. Marche es una de las principales cadenas de supermercados premium del estado de São Paulo. Foto: GEC.
Por Redacción EC

Cencosud anunció hoy que, a través de su subsidiaria integral Cencosud Brasil Comercial Ltda., firmó un acuerdo para la adquisición del 100% de las operaciones de St. Marche, una de las principales cadenas de supermercados premium del estado de São Paulo.

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