Cencosud anunció, durante el Cenco Day, un Plan de Inversiones cercano a los US$600 millones para el 2026, nivel similar al del año anterior. El 70% del Capex se destinará a iniciativas de crecimiento, principalmente aperturas de nuevas tiendas, renovaciones y expansiones de centros comerciales, además de desarrollos inmobiliarios en terrenos disponibles.

Durante el 2026, la Compañía espera abrir 20 nuevas tiendas en diversos formatos, agregando más de 42.000 m² de sala de ventas, destacando 17 supermercados, 7 de los cuales serán tiendas The Fresh Market, en Estados Unidos. Asimismo, continuará el avance del plan de desarrollo y expansión de Centros Comerciales, que agregarán más de 40.000 m² de GLA durante el 2026.

“Estas inversiones nos permitirán acelerar nuestro crecimiento orgánico, seguir fortaleciendo la experiencia del cliente y consolidando aún más la propuesta de valor de Cencosud en cada uno de los mercados donde operamos. Con este plan reafirmamos nuestro propósito de servir de forma extraordinaria en cada momento, nuestro compromiso de innovar y generar valor sostenible para nuestros clientes, colaboradores e inversionistas y nuestra mirada optimista de las oportunidades futuras”, afirmó Rodrigo Larraín, CEO de Cencosud.

El resto del Capex se enfocará en fortalecer el ecosistema retail, acelerar la transformación digital, expandir el e-commerce y el negocio de retail media, y robustecer las capacidades logísticas y operativas para generar valor sostenible a largo plazo.

En esa misma línea, la compañía, adelantó que proyecta ingresos consolidados por US$18.413 millones y un Ebitda ajustado de US$1.815 millones, con márgenes de doble dígito en Chile, Perú y Estados Unidos, impulsados por mejoras operacionales y expansión en todos sus mercados.