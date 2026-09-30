La aplicación de la TUUA de transferencia internacional ha generado advertencias sobre su posible impacto en el flujo de pasajeros de conexión y en la implementación del ‘stopover’. Sin embargo, para José Salmón, CEO de LAP, operador del aeropuerto Jorge Chávez, ambos temas van más allá del cobro de esta tarifa.

Desde que empezó a cobrarse la TUUA de transferencia internacional, ¿cuánto ha recaudado LAP y qué porcentaje representa dentro de los ingresos del aeropuerto?

Si consideramos que son aproximadamente 1,5 millones de pasajeros de conexión al año, lo que percibimos por TUUA son cerca de US$16 millones de dólares. Como sabes, ese monto luego se redistribuye entre el fideicomiso, Ositran, entre otros. Ese es el ingreso anual considerado, el cual se irá incrementando conforme el volumen de pasajeros de conexión aumente en el tiempo. Por su parte, el ingreso total de LAP es de aproximadamente US$400 millones al año, cifra que también se incrementará conforme aumente el negocio. Eso es lo que representa la TUUA.

¿Han observado algún cambio en el número de pasajeros en conexión internacional que pasan por Lima?

Consideramos que el flujo de pasajeros está reaccionando a la manera en que las aerolíneas están efectuando el cobro. Hay que tomar en cuenta que los pasajeros de conexión de Lima provienen principalmente de dos destinos específicos: Chile y Argentina. Si revisas las cifras de la DGAC de Chile, verás que Chile no crece como mercado desde hace aproximadamente 9 meses y que los pares de ciudades con tráfico se han reducido. No ocurre solamente con Lima; tampoco está creciendo hacia San Pablo, Miami ni otros destinos. Hay un problema endémico en el mercado chileno que debe corregirse y, por lo tanto, hay un menor número de pasajeros transitando por Lima debido a que ese mercado de origen no está produciendo. Otro mercado de origen importante es Argentina, cuyo desenvolvimiento en los últimos tres o cuatro meses también se viene reduciendo de manera importante.

Al no crecer los dos mercados principales que nos generan tráfico en conexión, el número de pasajeros tampoco se incrementa. Sin embargo, otro factor que afecta es la decisión de las aerolíneas de cobrar esta tarifa enfrentando a sus pasajeros a un pago que no realizan en ninguna otra parte del mundo. Las aerolíneas no se atreverían a hacer eso en Estados Unidos ni en Europa; lo están haciendo en el Perú para presionar al gobierno.

¿Cuándo se ha reducido, debido a estos factores?

La reducción es muy poquita. El mercado peruano en general y el tráfico en el Perú siguen creciendo, y Lima continúa creciendo en tráfico general. Quiero dejar esa afirmación bien clara: no hemos perdido pasajeros como consecuencia de la TUUA internacional, ya que esta aplica únicamente a un segmento específico de pasajeros. En los últimos meses vemos un crecimiento importante, inclusive en el número de pasajeros que salen en vuelos internacionales.

Antes del cambio de gobierno, existía la propuesta de que el Estado asuma la retribución asociada a la TUUA internacional para que pueda ser eliminada, ¿qué es lo concreto que existe al respecto?

No ha habido ninguna conversación con el gobierno para que este asuma la TUUA internacional.

En la última adenda que firmamos (que tenía varios componentes y que habíamos comenzado a negociar antes de la TUUA para resolver un tema distinto), el gobierno decidió incorporar este asunto. Sin embargo, lo que incorporó el gobierno fue buscar un mecanismo mediante el cual pudiera asumir el porcentaje que le correspondía por la TUUA de conexión doméstico a doméstico. El mecanismo encontrado fue que LAP le otorgaba un descuento al gobierno cobrando solo el 95% de la TUUA, y el gobierno le retribuía a LAP el porcentaje neto correspondiente, que es el 51% de la tarifa.

Además, para compensar, aceptamos que en los desarrollos futuros de la Ciudad Aeropuerto la retribución al gobierno no fuera del 46% sino del 50%. Ese fue el mecanismo utilizado para equiparar el acuerdo, el cual también permitía entregar contratos a terceros más allá del plazo de concesión para desarrollar la Ciudad Aeropuerto. En ningún momento estuvo en esa adenda la TUUA de transferencia internacional, porque el gobierno no encontró ninguna justificación para subvencionar a un pasajero extranjero que no se queda en el Perú, y menos en un mercado donde participan tres actores y uno de ellos posee el 90% del mercado.

¿Entonces, ahora ya no es prioridad?

Es decisión de cada gobierno. Con el nuevo gobierno y en la última etapa del gobierno anterior el tema no se volvió a tocar porque quedó cerrado con la adenda.

Desde PromPerú y operadores turísticos también se ha advertido que la TUUA internacional puede dificultar el desarrollo del modelo de stopover en Lima. ¿LAP considera que, con la actual estructura tarifaria, todavía es viable desarrollar Lima como destino de escala turística?

El ‘stopover’ es un mecanismo mediante el cual se promociona que un pasajero que vuela, por ejemplo, de Santiago a Miami vía Lima, se pueda quedar en Lima unas 24 horas. Estamos 100% de acuerdo con estos vuelos; se lo hemos dicho a PromPerú, a la Asociación de Hoteles y a las aerolíneas, ofreciendo paquetes idénticos a los que se ofrecen en Panamá, Colombia y España.

Para que el stopover funcione debe haber una aerolínea dispuesta a implementarlo, y no se ha encontrado ninguna. No es un problema de LAP; LAP está 100% de acuerdo otorgando las mismas condiciones.

¿Pero la TUUA internacional no desalentaría al pasajero para que elija a Lima como punto de conexión?

El pasajero debe ser identificado en el boleto como un pasajero en tránsito para recibir ciertos beneficios como la exoneración de la tarifa de conexión, aunque paga la tarifa de salida. Por otra parte, PromPerú y la Asociación de Hoteles crearon paquetes especiales con ofertas en hoteles y rutas turísticas o gastronómicas para ese pasajero que se queda en Lima. Para aplicar la oferta hay que acreditar quién es el pasajero de conexión para evitar que se filtre cualquier usuario.

Entonces, solo se solicita que la identificación del pasajero en conexión figure en el pasaje. Como las aerolíneas no quieren incluir la tarifa de conexión en el pasaje, el sistema no funciona, pero no es un tema de LAP. Nosotros ofrecimos las condiciones desde el día uno.

¿A esos pasajeros se les termina exonerando de la tarifa internacional? ¿Ese cobro lo asume la aerolínea o cómo se maneja?

La tarifa se elimina al 100%, pero tengo que acreditarlo ante la Sunat para justificar por qué realicé el descuento. ¿Cómo lo me acredito si no tengo evidencia física?

¿Y sigue sin conseguir el consenso de incluir la TUUA internacional en el boleto de viaje?

IATA es una institución que defiende a las aerolíneas y que entre sus principios pregona la facilitación para que el pasajero tenga el menor número de contactos o paradas posibles durante su viaje. Por su parte, las regulaciones de la OACI recomiendan expresamente a los Estados que todas las tarifas aeroportuarias se incorporen en los pasajes. Ambas prácticas se aplican a nivel mundial: las aerolíneas incorporan todas las tasas e impuestos en los pasajes siguiendo esas recomendaciones y costumbres.

Cuando tomas un vuelo de Lima a Nueva York vía Miami, ves en el desglose del pasaje diversas tasas asociadas a los servicios de transferencia, seguridad, aduanas, etc. Somos el único aeropuerto en el mundo en el cual las aerolíneas han decidido que el pasajero deba pagar esta tarifa de forma independiente.

Nosotros habilitamos una página web para que el pasajero pueda pagar con anticipación, y el sistema funciona. El reto es: ¿quién conoce quién va a viajar, a qué hora, en qué asiento y cuándo va a regresar? La aerolínea. El aeropuerto no tiene forma de entablar esa relación con el pasajero para advertirle de antemano. La aerolínea sí dispone de esa información y no la está comunicando adecuadamente. El problema estaría perfectamente resuelto si simplemente lo incluyen en el pasaje, pero no ocurre por decisión de ellas.

Pasando a otro punto, la llegada del Niño es una preocupación para ustedes, ¿han tomado en consideración algunas medidas preventivas en caso de presenten contingencias debido a las lluvias?

En cuanto al Fenómeno del Niño, hemos realizado acciones de descolmatación en una parte importante del cauce del río Rímac frente al aeropuerto. Retiramos aproximadamente 3 metros de profundidad de material en el tramo correspondiente, equivalente a unos 200,000 metros cúbicos, mediante un convenio firmado con el Gobierno Regional del Callao.

Entre las avenidas Faucett y Morales Duárez, LAP realizó los trabajos el año pasado, mientras que el GORE Callao se comprometió a realizar la parte de aguas arriba. Recién han comenzado a ejecutarlo y no en la misma dimensión que nosotros. Hemos planteado este tema al equipo de Economía y Finanzas para que haga seguimiento con el GORE, nos entregue los expedientes y sepamos cuándo culminarán.

¿A cuánto asciende la inversión de LAP para ejecutar estos planes de contingencia?

Fue una inversión directa de aproximadamente 4 millones de soles, sin recurrir a esquemas de obras por impuestos o servicios. El convenio con el GORE lo firmamos el año pasado. Al acercarnos, nos indicaron que no tenían presupuesto suficiente y por eso decidimos apoyarlos en la parte que no podían asumir, comprometiéndose ellos a continuar la obra al mismo ritmo, aunque se retrasaron por cuestiones administrativas o burocráticas.

Finalmente, ¿Cómo va el avance de los proyectos previstos en la antigua terminal del aeropuerto?

Dentro del concepto de Ciudad Aeropuerto tenemos varios proyectos. Uno de ellos es el inicio de la construcción del edificio de oficinas, que estará ubicado frente al nuevo hotel, con una inversión aproximada de US$20 millones de dólares, e iniciará su construcción en octubre de este año.

Está pendiente la definición del operador para un pequeño terminal de aviación privada (FBO). Sobre el resto del terminal antiguo, estamos viendo hasta con tres grupos de interés para desarrollar desde almacenes hasta retail. Este año definiremos el concepto y el próximo entraremos al proceso de procura para buscar al inversionista, proyectando una inversión cercana a los US$100 millones a lo largo del tiempo.

Tenemos el proyecto con Costco y esperamos que a finales de este año comience la implementación del software automatizado para el procesamiento de paquetería. También estamos analizando la Ley de Zonas Francas para aprovechar nuestros terrenos bajo el concepto de Ciudad Aeropuerto.