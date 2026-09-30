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Resumen

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La aplicación de la TUUA de transferencia internacional ha generado advertencias sobre su posible impacto en el flujo de pasajeros de conexión y en la implementación del ‘stopover’. Sin embargo, para José Salmón, CEO de LAP, operador del aeropuerto Jorge Chávez, ambos temas van más allá del cobro de esta tarifa.

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Entrevista