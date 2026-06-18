Por Paola Villar S.

A la espera de que la ONPE culmine con el conteo de votos de la segunda vuelta presidencial, César Cuervo, Chief Investment Officer (CIO) de Sura Investments, compartió con El Comercio las perspectivas de la gestora para la economía peruana y las principales tareas que podría asumir el gobierno entrante.

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